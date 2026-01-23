Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Poste Italiane: ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Oviglio

DiRaimondo Bovone

Gen 23, 2026 , , ,

Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e nuova illuminazione a led a basso impatto energetico. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici. Sono 15 i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini che sono registrati dal comune di competenza in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per se stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR.  Ogni certificato ha una validità di 3 mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il QR code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile, è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure spid.

L’ufficio postale di Oviglio sito in via XX Settembre 46, è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, il sabato fino alle 12.45

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Tajani: “Tra Italia e Germania un legame forte che rafforza l’Europa”

Gen 23, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

ZES, Zone Economiche Speciali: per le imprese un modello virtuoso

Gen 23, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

ACI Alessandria, corso ufficiali di gara: a febbraio giornate formative per Commissari di Percorso

Gen 23, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro Tajani: “Tra Italia e Germania un legame forte che rafforza l’Europa”

Gen 23, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

ZES, Zone Economiche Speciali: per le imprese un modello virtuoso

Gen 23, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Poste Italiane: ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Oviglio

Gen 23, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: blitz anti-usura, 6 arresti e 2 sospensioni da pubblico ufficiale

Gen 23, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x