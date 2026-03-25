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Il presidente Tebboune: “Tra Italia e Algeria una partnership strategica su più fronti”

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Mar 25, 2026
ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo confermato il carattere strategico della nostra partnership multi-dimensionale, in particolare nel settore energetico. In questo contesto, vorrei sottolineare l’impegno dell’Algeria nel rispettare i suoi obblighi in quanto partner strategico e affidabile per l’Italia e per l’Europa, soprattutto di fronte alle sfide legate alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla stabilità dei mercati internazionali del petrolio e del gas”. Lo ha detto il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa insieme al presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, al termine del loro colloquio ad Algeri.sat/gtr
(Fonte video: palazzo Chigi)

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