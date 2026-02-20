Volley femminile, Prima Divisione: Novi rimonta due set e vince 3-2 il derby contro Alessandria

ALESSANDRIA VOLLEY–GULLIVER NOVI 2-3 (25-20, 25-19, 22-25, 19-25, 13-15)

Chi si aspettava da questo incontro emozioni e bel gioco non è stato deluso: ci sono volute 2 ore e 1/2 di gioco per premiare le novesi, seconde in classifica, contro le alessandrine che sono terze.

Annotiamo subito che le ragazze dell’Alessandria Volley, in questi quasi 6 mesi di duro impegno e lavoro con uno staff molto qualificato e professionale, hanno fatto registrare una continua crescita, sia sotto l’aspetto tecnico tattico sia della coesione e sinergia del gruppo, considerando che le atlete del roster sono tutte under.

Le ragazze guidate in panchina da coach Diego Boschini hanno da subito pigiato sull’acceleratore e, grazie a gioco, convinzione e concentrazione, hanno dimostrato nei primi due set il loro reale valore, vincendoli entrambi, ma poi disattenzione ed errori hanno compromesso la gara, cedendo 3° e 4° parziale. Al tie-break partita tiratissima, punto a punto, con le novesi più determinate nei punti decisivi.

In classifica prime posizioni immutate, con Gavi Volley in testa con 41 punti, seguito da Gulliver Novi a 35 Alessandria Volley a 25, e Pozzolo Volley a 24.