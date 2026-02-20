Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Piantedosi: "Impugneremo la decisione sulla Sea Watch"

Feb 20, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Noi, fino ad ora, abbiamo praticato un confronto con questo tipo di sentenze impugnandole e continueremo a farlo, valorizzando il sistema giudiziario che prevede 3 gradi di giudizio, . Anche in questo caso faremo così”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine
dell’inaugurazione degli uffici del Nucleo Polmetro della Questura di Roma alla metro Termini, in merito alla vicenda Sea Watch. “Quello che chiamate blocco navale è un’ipotesi normativa che andrà nella aule parlamentari. Segnalo che, con le politiche di questo governo, c’è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari, questo vuol dire che il complesso delle iniziative che stiamo mettendo in campo, anche a prescindere dalle iniziative giudiziarie, sta dando ragione a quelle che sono le politiche del governo”.
(ITALPRESS).
