Spinetta Marengo: migliorano i dati sull’aria, ma restano le misure precauzionali del 2022

Il Comune di Alessandria ha reso noti i risultati dell’ultimo monitoraggio ambientale effettuato da ARPA nel mese di ottobre 2025 nell’abitato di Spinetta Marengo. L’attività di controllo riguarda la possibile presenza nell’aria di alcuni composti organo clorurati – in particolare cloroformio, tetracloruro di carbonio e tetracloroetilene – sostanze volatili che possono risalire dal sottosuolo e accumularsi in locali interrati come cantine o seminterrati, attraverso fessurazioni, tombini o altri punti di passaggio. I campionamenti sono stati effettuati sia all’esterno delle abitazioni (aria ambiente), sia all’interno di alcuni locali interrati, sia, in alcuni casi, negli ambienti di vita.

I risultati confermano la presenza di tali sostanze, già rilevate nelle precedenti campagne di monitoraggio, ma evidenziano un quadro in miglioramento. In particolare, nell’aria esterna si registra una diminuzione di cloroformio rispetto ai monitoraggi precedenti, mentre nei locali interrati e negli ambienti di vita si osserva una generale diminuzione per tutti e 3 i parametri.
Va detto che i valori possono cambiare per le condizioni atmosferiche (temperatura e pressione), il livello della falda, le caratteristiche del terreno e la struttura degli edifici. Per questo motivo i monitoraggi vengono ripetuti periodicamente per avere un quadro aggiornato.

Resta però in vigore l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 24 agosto 2022, emanata sulla base di uno specifico parere dell’ASL AL, che prevede misure precauzionali per l’utilizzo in sicurezza dei locali interrati nelle aree interessate, tra le quali: favorire il ricambio d’aria, evitare la permanenza prolungata nei locali chiusi e il consumo di cibi e bevande, non fumare negli ambienti interrati, non conservare vernici, solventi, carburanti, non alterare l’integrità delle pavimentazioni e verificare lo stato di eventuali sistemi di impermeabilizzazione.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

