Il consigliere comunale di Alessandria, Locci, nominato presidente della Commissione Legalità ANCI

DiRaimondo Bovone

Feb 20, 2026 , , , , , ,
Emanuele Locci

Emanuele Locci, presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ad Alessandria, da anni membro del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), è stato nominato presidente della commissione nazionale “Legalità, Gestione beni confiscati e Giustizia”. Si tratta di un incarico prestigioso e impegnativo, che lo porterà a lavorare a supporto degli oltre 8.000 Comuni italiani sui temi della legalità, della trasparenza amministrativa e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. In virtù della nomina, Locci entrerà inoltre a far parte del Direttivo nazionale di ANCI.

LE PAROLE – Così Emanuele Locci:È un onore e una grande responsabilità: ringrazio per la fiducia il sindaco di Napoli e presidente nazionale di ANCI, Gaetano Manfredi, e il sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consiglio Nazionale di ANCI, Marco Fioravanti. Ringrazio anche Fratelli d’Italia per aver creduto nel mio profilo: a partire dal responsabile nazionale dell’Organizzazione, on. Giovanni Donzelli, dal coordinatore nazionale del Dipartimento Enti Locali e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e naturalmente Federico Riboldi che, come coordinatore provinciale del partito, ha garantito il massimo supporto nel promuovere il mio nome. Con il mio partito condivido una linea chiara, senza ambiguità, sui temi della legalità, del contrasto alla criminalità e della tutela delle istituzioni. È un impegno che porto avanti da anni sul territorio, con determinazione e senza paura, puntando su trasparenza, controlli e prevenzione della corruzione.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

