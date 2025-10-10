Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria si presenta stasera ed esordisce domani in campionato

La Pallavolo della città si prepara all’esordio storico di domani nella serie B1 femminile, La carica giusta all’Acrobatica Alessandria arriverà stasera, alla festa del Quartiere Cristo: alle ore 21 in Piazza Campora, tutto lo staff della prima squadra verrà presentato da Stefano Venneri, con dj Angelino alla consolle e le immagini delle atlete proiettate sui maxi schermi. Una gran bella vetrina in una serata che si preannuncia di grande richiamo sia per i tifosi del volley che per i tantissimi fans degli Explosion, che saranno protagonisti della serata musicale.

Domani sera il Palacima punta al tutto esaurito: alle ore 18 Acrobatica Alessandria affronterà la Florens Vigevano, una delle squadre più quotate del torneo. Le ragazze di Bruno Napolitano hanno già dimostrato grinta, carattere ed entusiasmo nel pre-season, con il 2° posto al Torneo Internazionale di Carcare. Si partirà alle 16 con la Festa delle Giovanili, poi alle 18 la partita. INGRESSO LIBERO.

