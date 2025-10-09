Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Carceri di Alessandria: fra alcuni giorni 28 nuovi agenti in servizio

Raimondo Bovone

Il carcere 'Cantiello-Gaeta' di Alessandria

Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 2.060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, ad Alessandria, fra Don Soria e San Michele, entreranno in servizio 28 nuovi agenti, 25 uomini e 3 donne. A questi si aggiungeranno 2 commissari che entreranno in servizio dopo aver completato il tirocinio.

Il carcere di San Michele

LE PAROLE – Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: “Le politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3.246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno. per ulteriori 653 unità”,
Così il il deputato di FdI, Enzo Amich: “Queste nuove assunzioni certificano l’inversione di rotta del Governo Meloni, rispetto alla negligenza di chi ci ha preceduto. Queste nuove assegnazioni potranno alleviare le sofferenze che gli agenti di Polizia Penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri”.

