Giornate FAI d’autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre visite in 14 luoghi della provincia di Alessandria

La facciata di palazzo Ghilini, sede di Prefettura e Provincia

Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese. Chi desidera partecipare agli eventi darà un contributo libero a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione. Le opportunità in provincia sono 14: da Palazzo Ghilini di Alessandria al Campanile della Basilica Minore di San Dalmazio a Quargnento.


Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’opportunità per scoprire e per godere del patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI. L’elenco completo dei luoghi aperti in PIEMONTE e le modalità di partecipazione all’evento su:
https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti/?regione=PIEMONTE

La Basilica minore di San Dalmazzo a Quargnento

