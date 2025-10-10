Giornate FAI d’autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre visite in 14 luoghi della provincia di Alessandria

La facciata di palazzo Ghilini, sede di Prefettura e Provincia
Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese. Chi desidera partecipare agli eventi darà un contributo libero a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione. Le opportunità in provincia sono 14: da Palazzo Ghilini di Alessandria al Campanile della Basilica Minore di San Dalmazio a Quargnento.
