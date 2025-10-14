Volley femminile B1, impresa dell’Acrobatica Alessandria: Florens Vigevano battuta 3-2

Un’attesa infinita, vissuta tra la presentazione di venerdì sera al Quartiere Cristo in piazza Campora, con 1.000 tifosi, e lo storico debutto in B1 Nazionale sabato sera, in un Palacima gremito in ogni ordine di posti. #AcrobaticaAlessandria ha realizzato l‘impresa, alla vigilia impossibile, contro la favoritissima Florens Vigevano, mettendo in campo carattere, entusiasmo e una grande forza gruppo. E dopo quasi 3 ore di gioco è arrivata la vittoria: 3-2 (25-18, 24-26, 14-25, 25-19, 18-16).

Il premio MVP (miglior giocatrice) è stato assegnato ad Irene Bovolo.

Irene Bovolo tra lo sponsor Pino Gallina e il presidente La Rosa

Scatenato il presidente Andrea La Rosa: “Un grazie a questo grande gruppo! Le ragazze ci hanno fatto sognare con una rimonta pazzesca, vincendo contro un squadra che è tra le favorite per la vittoria finale. E un grazie a tutti i nostri tifosi: mai visto un tifo cosi. Il Palacima si conferma il ‘fortino’ dell’Alessandria volley, ed è stato bellissimoo vedere le ragazze del settore giovanile cantare per tutta la gara. Ci voleva la partenza col piede giusto in questo difficile campionato. Siamo una matricola, ma ci vogliamo togliere soddisfazioni”.

L’Acrobatica Alessandria