Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1, impresa dell’Acrobatica Alessandria: Florens Vigevano battuta 3-2

DiRaimondo Bovone

Ott 14, 2025 , , , , , ,

Un’attesa infinita, vissuta tra la presentazione di venerdì sera al Quartiere Cristo in piazza Campora, con 1.000 tifosi, e lo storico debutto in B1 Nazionale sabato sera, in un Palacima gremito in ogni ordine di posti. #AcrobaticaAlessandria ha realizzato l‘impresa, alla vigilia impossibile, contro la favoritissima Florens Vigevano, mettendo in campo carattere, entusiasmo e una grande forza gruppo. E dopo quasi 3 ore di gioco è arrivata la vittoria: 3-2 (25-18, 24-26, 14-25, 25-19, 18-16).
Il premio MVP (miglior giocatrice) è stato assegnato ad Irene Bovolo.

Irene Bovolo tra lo sponsor Pino Gallina e il presidente La Rosa

Scatenato il presidente Andrea La Rosa: “Un grazie a questo grande gruppo! Le ragazze ci hanno fatto sognare con una rimonta pazzesca, vincendo contro un squadra che è tra le favorite per la vittoria finale. E un grazie a tutti i nostri tifosi: mai visto un tifo cosi. Il Palacima si conferma il ‘fortino’ dell’Alessandria volley, ed è stato bellissimoo vedere le ragazze del settore giovanile cantare per tutta la gara. Ci voleva la partenza col piede giusto in questo difficile campionato. Siamo una matricola, ma ci vogliamo togliere soddisfazioni”.

L’Acrobatica Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi

Lions Specialty: ‘Amedeo Modigliani, la vita e le opere’, il 24 ottobre al Castello di Piovera

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Paglieri e For.Al premiano i talenti vincitrici del corso di alta profumeria

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Dissesto idrogeologico, in arrivo 25 milioni per la sicurezza: ad Alessandria 2.652.000 euro

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1, impresa dell’Acrobatica Alessandria: Florens Vigevano battuta 3-2

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Salute & Scienza Video

Ricostruzione mammaria, la terapia chirurgica personalizzata

Ott 14, 2025
Economia Viaggiando Video

Turismo in crescita nel 2025, la domanda interna rallenta

Ott 14, 2025
Economia Video

In Italia 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta

Ott 14, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x