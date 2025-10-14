Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Paglieri e For.Al premiano i talenti vincitrici del corso di alta profumeria

DiRaimondo Bovone

Ott 14, 2025 , , , ,
Le 3 vincitrici

Si è tenuta venerdì scorso, presso la sede del Gruppo Paglieri, la cerimonia di consegna delle 3 borse di studio destinate alle studentesse del primo corso di Alta Profumeria promosso da For.Al, in collaborazione con Associazione Per FumumISIPCA e con il sostegno dell’Università del Piemonte Orientale. Le borse, del valore di 5.000 euro complessivi, sono state assegnate a Viola LisinoIrene Segnan e Flaminia Comolli, che rappresentano il futuro della profumeria italiana.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un percorso di alta formazione unico in Italia, capace di unire competenze scientifiche e sensibilità artistiche, per preparare una nuova generazione di esperti pronti a raccogliere la sfida dell’innovazione nel settore della profumeria.
Il progetto rappresenta un ponte tra formazione e mondo del lavoro, rafforzando l’offerta formativa del territorio.

LE PAROLE – Così Debora Paglieri e Fabio Rossello, CEO di Paglieri: “Da oltre 2 secoli crediamo nel valore del “saper fare” italiano e nella necessità di trasmettere conoscenze tecniche e sensibilità creative alle nuove generazioni. Queste borse di studio sono un modo concreto per sostenere i giovani talenti e rafforzare quel dialogo tra impresa e formazione che è alla base di ogni crescita duratura”.
Così Alessandro Traverso, presidente di For.Al: “Un ringraziamento speciale va al Gruppo Paglieri, partner prezioso del progetto, non solo per la generosità nel mettere a disposizione queste borse di studio, ma anche per la disponibilità concreta ad accogliere un altro studente, Giorgio, in stage. È la dimostrazione tangibile di cosa accade quando formazione e impresa dialogano davvero. Confermo la volontà di proseguire insieme anche in vista del prossimo corso del 2026″.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Dissesto idrogeologico, in arrivo 25 milioni per la sicurezza: ad Alessandria 2.652.000 euro

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: approvata all’unanimità la legge per finanziare la Polizia Locale

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Riconoscimento della Palestina più vicino con il Piano per Gaza”

Ott 14, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Paglieri e For.Al premiano i talenti vincitrici del corso di alta profumeria

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Dissesto idrogeologico, in arrivo 25 milioni per la sicurezza: ad Alessandria 2.652.000 euro

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: approvata all’unanimità la legge per finanziare la Polizia Locale

Ott 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni: “Riconoscimento della Palestina più vicino con il Piano per Gaza”

Ott 14, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x