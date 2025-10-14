Paglieri e For.Al premiano i talenti vincitrici del corso di alta profumeria

Si è tenuta venerdì scorso, presso la sede del Gruppo Paglieri, la cerimonia di consegna delle 3 borse di studio destinate alle studentesse del primo corso di Alta Profumeria promosso da For.Al, in collaborazione con Associazione Per Fumum, ISIPCA e con il sostegno dell’Università del Piemonte Orientale. Le borse, del valore di 5.000 euro complessivi, sono state assegnate a Viola Lisino, Irene Segnan e Flaminia Comolli, che rappresentano il futuro della profumeria italiana.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un percorso di alta formazione unico in Italia, capace di unire competenze scientifiche e sensibilità artistiche, per preparare una nuova generazione di esperti pronti a raccogliere la sfida dell’innovazione nel settore della profumeria.

Il progetto rappresenta un ponte tra formazione e mondo del lavoro, rafforzando l’offerta formativa del territorio.

LE PAROLE – Così Debora Paglieri e Fabio Rossello, CEO di Paglieri: “Da oltre 2 secoli crediamo nel valore del “saper fare” italiano e nella necessità di trasmettere conoscenze tecniche e sensibilità creative alle nuove generazioni. Queste borse di studio sono un modo concreto per sostenere i giovani talenti e rafforzare quel dialogo tra impresa e formazione che è alla base di ogni crescita duratura”.

Così Alessandro Traverso, presidente di For.Al: “Un ringraziamento speciale va al Gruppo Paglieri, partner prezioso del progetto, non solo per la generosità nel mettere a disposizione queste borse di studio, ma anche per la disponibilità concreta ad accogliere un altro studente, Giorgio, in stage. È la dimostrazione tangibile di cosa accade quando formazione e impresa dialogano davvero. Confermo la volontà di proseguire insieme anche in vista del prossimo corso del 2026″.