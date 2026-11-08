Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria perde 3-2 a Moncalieri, ma resta sola al comando

DiRaimondo Bovone

Nov 8, 2026 , , , , , , ,

Peccato davvero. L’Alessandria Volley va avanti di 2 set a Moncalieri, poi subisce la rimonta delle padrone di casa e crolla al tie-break. Si ferma dunque dopo 3 vittorie consecutive la corsa della squadra alessandrina, anche se la sconfitta al tie-break porta comunque 1 punto che consente di restare al 1° posto in solitudine. Questa la sequenza dei parziali: 24-26, 16-25, 25-16, 25-20, 15-7.
Erano quasi 100 tifosi arrivati da Alessandria che hanno sostenuto incessantemente le ragazze mandrogne, ma non è bastato.
LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich: «Purtroppo non abbiamo chiuso la partita quando eravamo sul 2-0. È arrivata una sconfitta su un campo difficile. Dal terzo set in poi la squadra è calata. In settimana analizzeremo gli errori e ci prepareremo per la prossima».

I NUMERI DELLA PARTITA – Moncalieri-Alessandria 3-2 (24-26, 16-25, 25-16, 25-20, 15-7)
PUNTI: Gennari 13, Casarin 13, Bovolo 12, Polletta 10, Piredda 4, Papagno 4, Badini 3.
MUTI: Gennari 5, Polletta 3, Badini 1.
ACE: Polletta 1, Gennari 1.
LA CLASSIFICA – Alessandria 10; Cagliari, Crema e Palau 9; Moncalieri 8; Alba e Pavia 7; Chieri e Cogne 6; CUS Torino 5; Lecco e La Maddalena 2; Monza 1; Bellusco 0.

Il saluto ai tifosi

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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