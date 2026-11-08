Volley femminile B1: Alessandria perde 3-2 a Moncalieri, ma resta sola al comando

Peccato davvero. L’Alessandria Volley va avanti di 2 set a Moncalieri, poi subisce la rimonta delle padrone di casa e crolla al tie-break. Si ferma dunque dopo 3 vittorie consecutive la corsa della squadra alessandrina, anche se la sconfitta al tie-break porta comunque 1 punto che consente di restare al 1° posto in solitudine. Questa la sequenza dei parziali: 24-26, 16-25, 25-16, 25-20, 15-7.

Erano quasi 100 tifosi arrivati da Alessandria che hanno sostenuto incessantemente le ragazze mandrogne, ma non è bastato.

LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich: «Purtroppo non abbiamo chiuso la partita quando eravamo sul 2-0. È arrivata una sconfitta su un campo difficile. Dal terzo set in poi la squadra è calata. In settimana analizzeremo gli errori e ci prepareremo per la prossima».

I NUMERI DELLA PARTITA – Moncalieri-Alessandria 3-2 (24-26, 16-25, 25-16, 25-20, 15-7)

PUNTI: Gennari 13, Casarin 13, Bovolo 12, Polletta 10, Piredda 4, Papagno 4, Badini 3.

MUTI: Gennari 5, Polletta 3, Badini 1.

ACE: Polletta 1, Gennari 1.

LA CLASSIFICA – Alessandria 10; Cagliari, Crema e Palau 9; Moncalieri 8; Alba e Pavia 7; Chieri e Cogne 6; CUS Torino 5; Lecco e La Maddalena 2; Monza 1; Bellusco 0.

Il saluto ai tifosi