Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Martedì i funzionari della Soprintendenza raccontano il complesso San Francesco. Visite guidate

DiRaimondo Bovone

Nov 8, 2026 , , , , , ,

Dopo la conclusione del cantiere e l’apertura al pubblico dell’ex Complesso conventuale di San Francesco, torna l’occasione per una visita guidata “speciale”, condotta dai funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo che hanno seguito il cantiere di restauro, e in particolare guidato i lavori di scavo archeologico e di scoperta e recupero delle superfici decorate, sostenuti con fondi del Ministero della Cultura.
CREDITI – L’iniziativa è promossa da: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, Città di Alessandria, ASM Costruire Insieme.

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE – Le visite saranno condotte nell’ambito delle Giornate di Valorizzazione, promosse dal Ministero per aprire i siti normalmente preclusi al pubblico o i cantieri in corso d’opera: in questo caso l’evento sarà l’occasione per un racconto ‘dietro le quinte’ del cantiere ultimato, ripercorso dalla fase di studio allo sviluppo dei lavori.
Le visite saranno accompagnate dall’architetto Francesca Lupo e dall’archeologo Gian Battista Garbarino, funzionari della Soprintendenza, con il supporto del personale SABAP-Al e il coordinamento di ASM Costruire Insieme.
INFO – Ex Complesso Conventuale di San Francesco – Via XXIV Maggio 5 Alessandria – Tel. 0131-515777 Email [email protected]

LE VISITE GUIDATE – Ingresso con visita guidata € 6. Le visite saranno condotte dai funzionari della Soprintendenza e si svolgeranno nella giornata di martedì 10 novembre, in 4 turni alle ore 10, 11, 14.30 e 16. Per tali ragioni è fortemente consigliata la prenotazione ai seguenti recapiti: Tel. 0131-515777 negli orari di apertura (ven-sab-dom 10-12.30 e 15-19).
Email: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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