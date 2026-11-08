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Cina: è pachistano il 1° astronauta straniero su una stazione spaziale

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Nov 8, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un astronauta pachistano parteciperà alla missione con equipaggio Shenzhou-24 in qualità di specialista del carico utile. Lo ha annunciato ieri l’Agenzia cinese per i voli spaziali con equipaggio.
Dopo aver completato un breve volo in orbita, l’astronauta pachistano tornerà sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou-23.
La missione, che porterà il primo visitatore straniero sulla stazione spaziale cinese, segnerà il primo volo congiunto di astronauti cinesi e stranieri nella storia del programma spaziale con equipaggio del Paese.
Nel febbraio 2025, la Cina e il Pakistan hanno firmato a Islamabad un accordo di cooperazione sulla selezione e sull’addestramento degli astronauti e sulla loro partecipazione alle missioni della stazione spaziale cinese, avviando ufficialmente la selezione degli astronauti pachistani.
Dopo un rigoroso processo di selezione e valutazione in tre fasi, sono stati selezionati due astronauti di riserva pachistani. Dopo aver completato l’intero addestramento e superato la valutazione in Cina, uno dei due svolgerà la missione di volo con equipaggio, mentre l’altro fungerà da riserva.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

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