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Serie D, girone A: l’Alessandria vola a +9, il Derthona vince fuori in rimonta, pari nel finale per la Valenzana

DiRaimondo Bovone

Nov 8, 2026

Ottava vittoria consecutiva per l’Alessandria (siamo a 10 su 11) che allunga in vetta: il gol di Diop al 66′ regala l’1-0 contro il Celle-Varazze, osso durissimo nonostante la classifica. E il vantaggio sulla coppia inseguitrice sale a 9 punti. Un abisso.
Il Derthona (58′ Bortoletti, 63′ Artiglia) vince 2-1 in trasferta rimontando il Gozzano (38′ Romairone) e risale al 4° posto in classifica.
La Valenzana rimonta nel finale il Chisola, lanciato all’inseguimento dei grigi: vantaggio ospite in apertura (9′ Pereira) e pareggio rossoblù a poco dalla fine (81′ Chiwisa).

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 30; Chisola e Biellese 21; Derthona 19; Ligorna 18; Millesimo e Sanremese 17; Saluzzo e Imperia 15; Asti e Gozzano 14; Sestri L. e Borgosesia 13; Lascaris 12; Fezzanese 11; Bra 10; Valenzana 6; Celle-Varazze 4.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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