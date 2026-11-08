Serie D, girone A: l’Alessandria vola a +9, il Derthona vince fuori in rimonta, pari nel finale per la Valenzana

Ottava vittoria consecutiva per l’Alessandria (siamo a 10 su 11) che allunga in vetta: il gol di Diop al 66′ regala l’1-0 contro il Celle-Varazze, osso durissimo nonostante la classifica. E il vantaggio sulla coppia inseguitrice sale a 9 punti. Un abisso.

Il Derthona (58′ Bortoletti, 63′ Artiglia) vince 2-1 in trasferta rimontando il Gozzano (38′ Romairone) e risale al 4° posto in classifica.

La Valenzana rimonta nel finale il Chisola, lanciato all’inseguimento dei grigi: vantaggio ospite in apertura (9′ Pereira) e pareggio rossoblù a poco dalla fine (81′ Chiwisa).

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 30; Chisola e Biellese 21; Derthona 19; Ligorna 18; Millesimo e Sanremese 17; Saluzzo e Imperia 15; Asti e Gozzano 14; Sestri L. e Borgosesia 13; Lascaris 12; Fezzanese 11; Bra 10; Valenzana 6; Celle-Varazze 4.