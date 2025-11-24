Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria ha perso in casa 3-0 contro Mondovì

Non riesce l’impresa alle ragazze dell’Acrobatica Alessandria (senza Martina Balboni), sconfitte in casa 3-0 da Mondovi Volley.

Una partita giocata punto a punto in ogni set (22-25, 21-25, 30-32), che però ha visto prevalere sempre le avversarie, nonostante un PalaCima pieno di gente urlante, con bandierine, striscioni e palloncini. Ora la squadra alessandrina è 2^ in classifica con 17 punti dietro a Florens Vigevano (19), alla pari con Garlasco e davanti a Mondovì a Villa Cortese (16).

Sabato prossimo Acrobatica affronterà la prima di 3 trasferte consecutive a Garlasco, contro il Volley 2001 (20,30).

Foto ricca di significato, ieri al PalaCima, per il rilancio

di Alessandria sportiva: il patron dei grigi Barani,

il presidente di Acrobatica La Rosa e il sindaco