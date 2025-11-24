Serie C, girone B: la Next Gen perde ancora, la vittoria della Ternana è più netta dell’1-0

La Ternana ha ritrovato il successo dopo 4 pareggi di fila ed è salita al 4° posto in classifica con 24 punti, distante però 7 lunghezze dall’Ascoli che è 3°. La Juventus Next Gen, invece, ha perso per la 4^ volta nelle ultime 5 gare scivolando al 14° posto, con una partita in meno.

Ma ha perso di nuovo 1-0, sempre quell’1-0 che certifica le difficoltà in attacco della formazione allenata da Brambilla. Il minimo scarto contro i rossoverdi di Liverani, però, non spiega le difficoltà palesate ieri dai baby-bianconeri, che hanno subito per tutto il tempo la superiorità tecnica dei padroni di casa, senza riuscire mai a rendersi pericolosi. A decidere la sfida, a metà ripresa, una spettacolare rovesciata di Leonardi che, senza guardare, ha trovato l’angolo sinistro dell’incolpevole Mangiapoco, migliore in campo come troppe volte è successo. Ora la squadra è ferma in Umbria, dove mercoledì giocherà il recupero a Gubbio (ore 15).

TERNANA – JUVENTUS NEXT GEN 1-0

GOL: 68′ Leonardi

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella (41’st Maestrelli); Romeo (41’st Bianay), Garetto (50’st Mc Jannet), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (22’st Durmush); Ferrante (22’st Leonardi), Dubickas. A disp.: Vitali, Tripi, Loiacono, Brignola, Meccariello, Pettinari, Turella, Biondini, Bruti, Proietti. All. Liverani JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Javier Gil; Savio, Faticanti, Mazur (40’st Ngana), Pagnucco (31’st Vacca); Amaradio (17’st Deme), Okoro (40’st Pugno); Guerra (17’st Cudrig). A disp.: Scaglia, Bruno, Anghelè, Bassino, BrugarelloCrapisto, Martinez. All. Brambilla

L’attaccante Simone Guerra è rientrato dopo l’infortunio

e potrebbe aiutare la squadra a segnare