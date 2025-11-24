Sport

Basket Serie A: Messina si dimette da capo allenatore di Milano, la squadra a Poeta

Di

Nov 24, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Ettore Messina lascia la panchina di Milano. La società annuncia che il 66enne coach siciliano “ha lasciato l’incarico di capo allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di capo allenatore”.

Messina continuerà a far parte dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni. “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Ettore Messina per i successi raggiunti insieme, dai campionati vinti, alle Coppe Italia e Supercoppe, oltre a aver raggiunto la Final Four nel 2021 – le parole di Dell’Orco – Con la stessa convinzione, auguro il meglio a Peppe Poeta, sicuro che saprà guidare la squadra con passione e determinazione”.

Il 66enne coach siciliano era stato riportato in Italia dall’Olimpia nel 2019, dopo l’esperienza in Nba nello staff di Gregg Popovich a San Antonio. Per lui, oltre all’incarico di capo allenatore, anche il ruolo di president of Basketball Operations.

Dopo una prima stagione interrotta dalla pandemia, Messina conquista i primi trofei (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) e porta Milano alla Final Four di Eurolega, poi chiusa al terzo posto. Lo scudetto – il primo dei tre consecutivi che arriveranno sotto la sua gestione – lo conquisterà nel 2022, aggiungendo poi in bacheca un’altra Coppa Italia e altre due Supercoppe. In Eurolega, però, l’Olimpia non riesce ad andare oltre la regular season (unica eccezione i quarti del 2022) e la scorsa estate nel suo staff viene integrato come vice ed erede designato Peppe Poeta.

Il passaggio di consegne si sarebbe dovuto consumare a fine stagione ma quattro sconfitte in nove giornate in campionato e sei in 12 turni di Eurolega hanno spinto Messina ad accelerare i tempi.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Serie A: il Sassuolo si salva in extremis, 2-2 contro il Pisa

Nov 25, 2025
Calcio Sport

Serie A: Como show, Torino travolto 5-1

Nov 24, 2025
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria ha perso in casa 3-0 contro Mondovì

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Forum Economie UniCredit, le sfide della filiera logistica e trasporti in Sicilia

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Sport invernali, i consigli per prevenire e gestire i piccoli traumi

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Cresce la logistica aerospaziale, Freight Leaders Council presenta il Quaderno 33

Nov 25, 2025
TOP NEWS

OpNet Wholesale Castle Tour, in provincia di Perugia seconda tappa business tour

Nov 25, 2025