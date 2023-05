Una favolosa Alessandria Volley espugna anche Verbania rifilando un perentorio 3-1 al Rosaltiora

Quella di sabato, per le ragazze dell’Alessandria volley, era una partita importante, perché un successo avrebbe permesso alla squadra del presidente Andrea Larosa di restare in testa al girone B ad una giornata dalla fine, regalando la quasi certezza di giocarsi la B2 nel testa-a-testa con la prima del girone A.

E la sfida sul campo non ha tradito le attese, portando una vittoria 3-1 sulla terza forza del girone B al PalaManzini di Verbania: come dicono i parziali, una gara combattuta solo nel primo set e poi dominata dalla formazione ospite.

La partita

Rosaltiora Verbania- Alessandria Volley 1-3 (25-23, 15-25, 14-25, 13-25)

Primo set – P artenza contratta delle alessandrine, sotto pressione per l’importanza del match. Alternanza continua nel punteggio per tutto il parziale e poi rush finale vincente delle verbanesi, brave a sfruttare qualche errore di troppo delle ospiti: 25-23 e 1-0 .

Secondo set – Furegato e compagne prendono subito in mano il gioco e salgono 15-10 e poi 20-12. Chiusura di set tranquilla e senza scossoni sul 15-25 e 1-1.

Terzo set – Sicuramente rinfrancate e consapevoli della propria forza, Soriani e compagne partono a razzo, senza trovare resistenza dalle avversarie, e volano sulle ali dell'entusiasmo fino al 18-5. Punteggio umiliante, cui ha fatto seguito una reazione verbanese fino al finale di 14-25, 1-2.

Quarto set – Avvìo in equilibrio, poi Ponzano e compagne decollano e a metà set sono 16-7. Altre fase di equilibrio fino al 21-10 e chiusura di forza del match: 13-25, 1-3.

La classifica e il prossimo turno

Ad un turno dalla fine il girone B dice così: Alessandria Volley 71; Lilliput 68; Verbania 56; Venaria 47; Ovada 43; Vanchiglia Torino 40; Issa Novara 39; Sammaborgo 34; Piossasco 32; Cigliano 29; Pavic Romagnano 28; Pianezza 20; Valenza 11; Igor Novara 7.

L’ultima sfida della stagione regolare per l’Alessandria volley sarà sabato 6 maggio (20.30) al Palacima di Alessandria, contro Cantine Rasore Ovada. Come sempre la partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Alessandria volley.