Ginnastica Ritmica: le star conquistano il pubblico, ottimo 5° posto per l’Eurogymnica Torino

Se è disputata nel fine settimana, al Pala Gianni Asti di Torino, la Final Six del Campionato Nazionale di ginnastica ritmica, l’evento più atteso del calendario federale, che ha portato nel capoluogo torinese le migliori ginnaste italiane per un’incredibile sfida scudetto. La manifestazione è stata organizzata dall’impeccabile regia dell’Eurogymnica Torino, su incarico della Federazione Ginnastica d’Italia, e trasmessa in diretta su LA7.

I playoff di A2

In pedana Moderna Legnano, Pontevecchio Bologna e Gymnasium Gravina Catania. Ad aggiudicarsi vittoria e promozione in A1 è stata Pontevecchio Bologna, accompagnata da ovazioni del pubblico che ha riempito il Pala Gianni Asti, facendo registrare il sold out nell’impianto. A premiare le ginnaste di questa fase sono stati il vice presidente vicario della Federazione Ginnastica d’Italia, Valter Peroni, la presidente di Giuria, Emanuela Maccarani, insieme al presidente del comitato organizzatore delle Final Six, Luca Nurchi.

Le semifinali

In semifinale 6 società e 3 scontri diretti per una gara emozionante. Nel girone A l’Associazione Sportiva Udinese si è imposta sulla Polisportiva Varese.

Poi, per il girone B, è toccato all’Eurogymnica Torino, squadra padrona di casa che, in quanto sesta, ha affrontato la grande favorita Ginnastica Fabriano, campione d’Italia da 6 anni di fila. Una gara coinvolgente e appassionante che ha visto trionfare le marchigiane, trascinata dalla 5 volte campionessa del mondo, Sofia Raffaeli, insieme alla compagna di squadra, Milena Baldassarri, 6^ ai Giochi Olimpici di Tokyo. Infine il girone C ha fatto registrare la vittoria della Motto Viareggio sul team Armonia d’Abruzzo Chieti.

La finale

In apertura l’esibizione in onore del tricolore eseguita dalle ginnaste di Torino, con ospite d’onore la squadra azzurra guidata da Emanuela Maccarani che ha incantato tutto il palazzetto, come solo le nostre Farfalle sanno fare.

In gara le atlete di Fabriano, Udine e Viareggio hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo dove non sono mancate adrenalina e prestazioni mozzafiato.

Trascinata dal “Vulcano di Chiaravalle” Sofia Raffaeli e dall’Aviere dell’Aeronautica Milena Baldassarri, la Ginnastica Fabriano ha conquistato la vittoria, 7° scudetto consecutivo, di fronte al pubblico in visibilio, una vera e propria curva di tifoseria venuta direttamente dalle Marche, tra cui anche la sindaca di Fabriano. Grandi feste anche per il 2° posto di Motto Viareggio e il 3° di Associazione Sportiva Udinese.

La classifica

La Final Six 2023 di Ginnastica Ritmica di sputata a Torino si chiusa con con questo ordine di merito: 1) Ginnastica Fabriano 2) Motto Viareggio 3) A.S.Udinese 4) Armonia d’Abruzzo Chieti 5) Eurogymnica Torino 6) Polisportiva Varese.

Le parole

Così la dt di Eurogymnica Torino, Tiziana Colognese: “Sono molto soddisfatta: le nostre giovanissime ginnaste sono salite in pedana per dare il loro meglio e divertirsi, dimostrando grande determinazione nonostante la forza delle avversarie. Per noi questo 5° posto è un grandissimo risultato, migliorando di una posizione la regular season”.

Il ds della squadra torinese Marco Napoli, parla del successo organizzativo: “Grazie ai tantissimi volontari che hanno lavorato per questo grande evento. Ospitare di nuovo una manifestazione di questo prestigio, col palazzetto pieno di gente, è stata una grande emozione“.