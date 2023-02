Juventus Next Gen sul campo dell’ultima della classe in attesa della finale di Coppa allo ‘Stadium’

In campo sabato 25 febbraio alle 14.30 allo stadio ‘Nereo Rocco’.

Il nome dell’impianto è importante, la classifica della Triestina molto più modesta. La Juve Next Gen deve superare questa tappa intermedia del campionato prima di giocarsi la finale di andata di Coppa Italia serie C allo J Stadium di Torino (giovedì 2 marzo ore 20.30), una scelta che in società sperano sia di buon auspicio.

Torniamo alla sfida di sabato, dove la squadra di Brambilla vuole rialzare la testa dopo la battuta d’arresto casalinga.

Ma la Triestina, protagonista di una stagione disgraziata e fanalino di coda col 3° allenatore in panchina, cerca punti per scansare almeno l’ultimo posto e giocarsi la salvezza ai playout.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ al 9° posto con 38 punti (10 vinte, 8 pari, 10 perse, gol 34-34). Arriva dalla sconfitta interna con il Lecco che ha spezzato la serie positiva. Fuori casa ha fatto 11 punti in 13 gare . L’ultimo modulo utilizzato da Massimo Brambilla (49) è il 3-4-1-2 . Miglior marcatore Pecorino (6).

E’ al (10 vinte, 8 pari, 10 perse, gol 34-34). Arriva dalla sconfitta interna con il Lecco che ha spezzato la serie positiva. ha fatto . L’ultimo modulo utilizzato da (49) è il TRIESTINA – E’ ultima con 23 punti (5 vinte, 8 pari, 15 perse, gol 20-39). Viene da 2 risultati positivi in trasferta (4 punti), e in casa ha ottenuto 15 punti in 14 partite. Il tecnico Augusto Gentilini (61), 3° stagionale dopo Bonatti e Pavanel, è arrivato alla 25^ e ha fatto 5 punti in 4 gare, utilizzando il 4-4-2 e, nell’ultima uscita, il 3-4-3. Miglior marcatore Ganz (4).

I PRECEDENTI

Sono 3, con la Juve imbattuta : 2 vittorie e 1 pareggio, gol 3-1.

: 2 vittorie e 1 pareggio, gol 3-1. ’21-’22 – al ‘Moccagatta’ vinse 2-1 la Juventus U23 (30′ Negro, 40′ Sekulov, 92′ Aké), al ‘Rocco’ nel ritorno finì 0-0 .

al ‘Moccagatta’ vinse (30′ Negro, 40′ Sekulov, 92′ Aké), al ‘Rocco’ nel ritorno finì . ’22-’23 – in questo torneo la gara di andata finì 1-0 (64′ Compagnon).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Andrea Bordin (Bassano del Grappa)

Assistenti: Riccardo Pintaudi (PU) – Fabrizio Giorgi (Legnano)

4° ufficiale: Maicol Guiotto (Schio)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 6, 3 per parte: Pianese-TS 0-0 (serie D, 17 dic ’17), Montevarchi-TS 1-0 (serie D, 4 nov ’18), TS-Arezzo 2-2 (28 feb ’21); Pro Patria-JU23 3-2 (25 gen ’20), Renate-JU23 2-1 (18 apr ’21), JU23-Albinoleffe 1-1 (27 feb ’22). Il sig. Bordin è al 4° anno in C. Con lui nessuna delle 2 squadre ha mai vinto.