In campo stasera alle 18.30 allo stadio ’Paolo Mazza’ di Ferrara.

Sfida nobile per la serie C, fra la seconda squadra della Juventus e la Spal, che solo qualche anno fa era in serie A. Ma considerando il report presentato ad inizio anno da gazzetta.it sul monte ingaggi della serie C, che escludeva Next Gen e Atalanta U23 (i bilanci sono unici con la prima squadra), si nota come la formazione ferrarese sia fra le tre che spendono di più (oltre 9 milioni €) ma abbia una classifica deficitaria. Chiaro che qualcosa sia andato storto per la società di Joe Tacopina, che non vuole assolutamente retrocedere. Quindi i ragazzi di Brambilla troveranno una formazione affamata di punti, ma intendono allungare la loro striscia positiva, arrivata a 5 giornate.

Squadre

SPAL – È terzultima con 21 punti (4 vinte, 9 pari, 9 perse, gol 17-24), in zona playout. Arriva dall’ 1-3 di Perugia dopo 7 risultati utili. Il tecnico Leonardo Colucci (51), in panchina dalla 6^ giornata dopo Di Carlo, alterna il 4-3-3 al 3-5-2 . Squalificato Carraro . Miglior marcatore Peda (3).

JUVENTUS NEXT GEN – È 14^ con 24 punti (6 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 23-27), alla pari con Vis Pesaro e Recanatese, ma davanti per differenza reti. Arriva dall0 0-0 con il Rimini, 5° risultato utile di fila. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza sempre il 3-5-2. Squalificati Muharemovic, Salifou . Miglior marcatore Guerra (7).

Precedenti

Solo la partita di andata: al Moccagatta vinse la Spal 1-0 (90′ Bertini).

Giudici di gara

Arbitro: Mattia Nigro (PO)

Assistenti: Luca Capriuolo (BA) – Manuel Cavalli (BG)

4° ufficiale: Alessio Marra (MN)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Nigro, al 1° anno in serie C, ha diretto 6 gare in categoria.