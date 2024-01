Musica: “Il Cielo è gratis” è il nuovo singolo di Mayta, nei digital store dal 12 gennaio

“Il cielo è gratis” è il nuovo singolo del talentuoso cantautore Mayta, scritto e composto da lui, da venerdì 12 gennaio disponibile sulle piattaforme digitali.

Un brano dal sound indie-pop con sfumature elettro, che rappresenta un inno alla rinascita, a ritrovarsi e lasciare andare via ciò che non va. Il testo ti trasporta nel mondo di Mayta, fatto di emozioni, racconti e speranza.

L’artista racconta così il brano: “Il cielo è gratis è una canzone che mi ha fatto andare in profondità: l’ho scritta scavando a fondo, per liberarmi da ciò che non andava ma continuava a far ritorno. Ho incontrato il giudice interiore, con il quale fin da piccolo ho avuto il mio bel da fare. Ho incontrato demoni, paure, convinzioni limitanti. Gabbie, vertigini, tempeste, catene e lame taglienti. Ho salutato le anime volate altrove che mi erano appese dentro, così le ho lasciate andare. Un pezzo che prima ti prende a schiaffi e poi ti dà la scossa”.

L’artista

Mattia Ciapponi – in arte Mayta – è un cantautore italiano e ha iniziato la sua avventura musicale da bambino, ispirato dal Cantatù di Fiorello, regalatogli dal padre. Sin da piccolo, la musica è stata il suo rifugio. Viene selezionato da un regista e da una produzione teatrale, per un format basato sui suoi primi 19 anni di vita. Questo progetto lo porta in 50 teatri lungo tutto lo stivale, incontrando più di 50. 000 anime. Dopo la tragica scomparsa del padre, riceve un testo e una chitarra in regalo. Da quel giorno scrivere canzoni diventa il mantra per trasformare gli eventi avversi in opportunità e il modo migliore per celebrare la bellezza.

Negli anni successivi realizza 2 spettacoli di teatro canzone e pubblica 2 album con un altro pseudonimo, esplorando il cantautorato italiano e attingendo a influenze globali pop-rock e soul. Il suo stile si traduce in una fusione di indie pop, elettro pop con sfumature rock. Mayta si distingue per testi ispirati a storie vere. Recentemente ha raggiunto importanti traguardi con il singolo “Pazzi Normali”, scritto per un film, in uscita nel corso del 2024. Un nuovo album è in preparazione e poi ci sarà il ritorno nei teatri con “Il Dono della Creazione 2.0”, il suo nuovo spettacolo di teatro canzone.

Il 12 gennaio è uscito “Il Cielo è gratis”, il primo singolo del suo nuovo progetto.