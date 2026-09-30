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Serie D, girone A: l’Alessandria batte 2-1 l’Imperia nel recupero e torna in testa da sola

DiRaimondo Bovone

Set 30, 2026 , , ,

Alessandria al comando da sola (4 vittorie su 5) dopo il recupero vinto 2-1 sull’Imperia. Primo tempo bloccato, con i liguri migliori sul piano del gioco, poi grigi più freschi nella ripresa e avanti di 2 gol con una bella girata di Tiana (54′) e una zuccata di Alfiero (77′) su corner. Imperia in gol 2′ minuti dopo con Fofana di testa, ma padroni di casa attenti fino alla fine a difendere il successo.
Nell’altro recupero di giornata Chisola-Borgosesia 2-2.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 12; Biellese e Derthona 11; Gozzano 10; Millesimo, Saluzzo 9; Imperia, Fezzanese, Ligorna, Asti e Lascaris 7; Borgosesia 6; Sanremese e Chisola 5; Sestri L. 4; Bra 2; Valenzana 1; Celle-Varazze 0.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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