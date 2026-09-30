Serie D, girone A: l’Alessandria batte 2-1 l’Imperia nel recupero e torna in testa da sola

Alessandria al comando da sola (4 vittorie su 5) dopo il recupero vinto 2-1 sull’Imperia. Primo tempo bloccato, con i liguri migliori sul piano del gioco, poi grigi più freschi nella ripresa e avanti di 2 gol con una bella girata di Tiana (54′) e una zuccata di Alfiero (77′) su corner. Imperia in gol 2′ minuti dopo con Fofana di testa, ma padroni di casa attenti fino alla fine a difendere il successo.

Nell’altro recupero di giornata Chisola-Borgosesia 2-2.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 12; Biellese e Derthona 11; Gozzano 10; Millesimo, Saluzzo 9; Imperia, Fezzanese, Ligorna, Asti e Lascaris 7; Borgosesia 6; Sanremese e Chisola 5; Sestri L. 4; Bra 2; Valenzana 1; Celle-Varazze 0.