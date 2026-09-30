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‘Peter Larsen Dance Studio’ vola a Parigi al Festival Internazionale di Danza

DiRaimondo Bovone

Set 30, 2026 , , , , , ,

Il Peter Larsen Dance Studio di Alessandria rappresenterà la città e l’Italia, invitato a partecipare al prestigioso Festival Internazionale “Danse avec l’Europe 2026”, che quest’anno celebra il ventennale, in programma ad Argenteuil, Parigi, con una trasferta dal 1° al 4 ottobre. La scuola di danza alessandrina, diretta da Floriana Deamici, sarà l’unica formazione italiana presente alla rassegna, un riconoscimento che conferma il valore del lavoro svolto negli anni e la qualità delle giovani danzatrici che rappresenteranno il nostro Paese. La delegazione sarà composta dalle ballerine Sara Pastore, Genny Notarianni, Elisa Gigli, Irene Ventriglia, Janet Cogotzi, Amanda Marchegiani e Irene Barberis, impegnate nelle coreografie di Floriana Deamici, Giulia Ferrando ed Ester Pulitano, che saranno presentate durante il gala internazionale di sabato 3 ottobre, insieme alle produzioni delle scuole delle città europee gemellate con Argenteuil provenienti da Scozia, Portogallo, Germania, Romania e Francia.

Al rientro dal Festival, la scuola di via Cardinal Massaia 19, riaprirà ufficialmente le attività con un’offerta formativa completa per ogni età e livello di studio. I corsi di danza moderna e classica saranno tenuti da Floriana Deamici, la danza contemporanea da Monica Brusco, l’hip hop da Ester Pulitano e il flamenco da Sara Stanchi. È prevista una prova gratuita per tutti i nuovi iscritti, così da permettere alle famiglie e agli allievi di conoscere da vicino l’ambiente e il metodo della scuola.
INFO – Per iscrizioni contattare il numero 339-5039946 via whatsapp –
email: a [email protected] – seguire la scuola su Facebook e Instagram.

CREDITI – A sostenere il progetto di scambio internazionale è il Comune di Alessandria, gemellato con Argenteuil, l’agenzia turistica locale Alexala ha concesso le immagini del video che verrà presentato in apertura, la trasferta è resa possibile grazie alla collaborazione con Rolandi Auto, che accompagnerà la delegazione con il transfer dedicato da Alessandria a Milano Malpensa. Per lo scambio di doni istituzionali Peter Larsen Dance Studio porterà in omaggio le creazioni di Antonella Dolci di Alessandria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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