‘Peter Larsen Dance Studio’ vola a Parigi al Festival Internazionale di Danza

Il Peter Larsen Dance Studio di Alessandria rappresenterà la città e l’Italia, invitato a partecipare al prestigioso Festival Internazionale “Danse avec l’Europe 2026”, che quest’anno celebra il ventennale, in programma ad Argenteuil, Parigi, con una trasferta dal 1° al 4 ottobre. La scuola di danza alessandrina, diretta da Floriana Deamici, sarà l’unica formazione italiana presente alla rassegna, un riconoscimento che conferma il valore del lavoro svolto negli anni e la qualità delle giovani danzatrici che rappresenteranno il nostro Paese. La delegazione sarà composta dalle ballerine Sara Pastore, Genny Notarianni, Elisa Gigli, Irene Ventriglia, Janet Cogotzi, Amanda Marchegiani e Irene Barberis, impegnate nelle coreografie di Floriana Deamici, Giulia Ferrando ed Ester Pulitano, che saranno presentate durante il gala internazionale di sabato 3 ottobre, insieme alle produzioni delle scuole delle città europee gemellate con Argenteuil provenienti da Scozia, Portogallo, Germania, Romania e Francia.

Al rientro dal Festival, la scuola di via Cardinal Massaia 19, riaprirà ufficialmente le attività con un’offerta formativa completa per ogni età e livello di studio. I corsi di danza moderna e classica saranno tenuti da Floriana Deamici, la danza contemporanea da Monica Brusco, l’hip hop da Ester Pulitano e il flamenco da Sara Stanchi. È prevista una prova gratuita per tutti i nuovi iscritti, così da permettere alle famiglie e agli allievi di conoscere da vicino l’ambiente e il metodo della scuola.

INFO – Per iscrizioni contattare il numero 339-5039946 via whatsapp –

email: a [email protected] – seguire la scuola su Facebook e Instagram.

CREDITI – A sostenere il progetto di scambio internazionale è il Comune di Alessandria, gemellato con Argenteuil, l’agenzia turistica locale Alexala ha concesso le immagini del video che verrà presentato in apertura, la trasferta è resa possibile grazie alla collaborazione con Rolandi Auto, che accompagnerà la delegazione con il transfer dedicato da Alessandria a Milano Malpensa. Per lo scambio di doni istituzionali Peter Larsen Dance Studio porterà in omaggio le creazioni di Antonella Dolci di Alessandria.