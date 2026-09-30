Alessandria ricorda San Francesco d’Assisi nell’8° centenario della morte, sabato e domenica

Il Comune di Alessandria celebra l’8° Centenario della morte di San Francesco d’Assisi con 2 eventi che avranno come scenario naturale l’ex Complesso Conventuale di San Francesco (via XXIV Maggio 5), tesoro ritrovato dopo un lungo restauro. INGRESSO LIBERO con prenotazione: telefono 0131-234266 (lun-ven ore 9-13); email [email protected]

SABATO 3 OTTOBRE – Alle ore 21 l’Associazione Musicale Le Altre Note presenta lo spettacolo multidisciplinare “Laudato sie, mi’ Signore”, un intenso viaggio tra parola, musica e movimento, ispirato al celebre Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Attraverso immagini potenti, corpi in movimento e sonorità suggestive, lo spettacolo conduce il pubblico in un’esperienza emotiva che celebra la bellezza del creato, ma richiama anche alla responsabilità verso il mondo che abitiamo. Un appuntamento sorprendente dove si intrecciano i linguaggi della musica, del teatro e del racconto, per una serata all’insegna di temi di grande partecipazione e di una coinvolgente pluralità espressiva.

Roberto Llivraghi

DOMENICA 4 OTTOBRE – Ore 18, con replica alle ore 21, sempre nell’ex Complesso Conventuale di San Francesco ad Alessandria, lo storico alessandrino Roberto Livraghi presenta la conferenza spettacolo “Sette domande su San Francesco. Pubblica investigazione sul santo e sulla chiesa che porta il suo nome”. Anticipando gli esiti di uno studio che sta conducendo sulla storia di questo monumento, appena riscoperto e restituito alla comunità dopo oltre 2 secoli, Roberto Livraghi presenta alcuni temi legati alla presenza dei Frati Minori nella città di Alessandria. La ricerca storica diventa così un’investigazione in pubblico che si avvale di preziose collaborazioni: le voci di Franco Ferrari e di Gualtiero Burzi, le musiche di Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro (La Bottega del Suono), la regia di Giorgio Annone.

CREDITI – Gli eventi all’ex Complesso Conventuale di San Francesco sono promossi e organizzati dalla Città di Alessandria e da ASM Costruire Insieme, e rientrano nell’ambito del calendario dell’Ottobre Alessandrino 2026.