Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: Alessandria sola in vetta, pareggia il Derthona e perde la Valenzana

DiRaimondo Bovone

Set 14, 2026 , , , ,

L’Alessandria è al comando da sola a punteggio pieno, avendo battuto 2-1 il Sestri Levante nel big-match tra favorite. Al ‘Moccagatta’ tutti i gol nel 1° tempo: 3′ Bruzzo (S), 11′ Diop (A), 37′ Cirio (A).
Il Derthona non è andato oltre l’1-1 casalingo con l’Imperia, passando in vantaggio al 27′ con Lovaglio e subendo il pari al 75′ da Welbeck. Infine Valenzana battuta a Millesimo, dopo la sconfitta con i grigi, anch’essa ancora 2-1: reti di Cappellari (M) all’8′, Belecco (V) al 29′, Totaro (M) all’82’.
CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 6; Derthona, Imperia, Biellese e Fezzanese 4; Sestri L. 3; Ligorna, Sanremese, Bra e Saluzzo 1; Gozzano, Lascaris, Borgosesia, Chisola, Valenzana, Celle-Varazze, Millesimo, Asti 0.
PROSSIMO TURNO MERCOLEDI’ 16: Millesimo-Alessandria, Ligorna-Derthona, Valenzana-Lascaris.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Tennis in carrozzina: dal 17 al 20 settembre alla Nuova Saves il 10° torneo ‘Città di Alessandria’

Set 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Regione Piemonte: ecco il ‘buono domiciliarità’ da 700 euro al mese. Domande da oggi online

Set 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Scavi e lavori sulle strade di Alessandria, tutte le chiusure al traffico

Set 14, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Cronaca Economia IN EVIDENZA

Ex-Ilva: sciopero dell’indotto a Taranto e blocchi stradali contro i licenziamenti

Set 14, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Tennis in carrozzina: dal 17 al 20 settembre alla Nuova Saves il 10° torneo ‘Città di Alessandria’

Set 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Yemen: si combatte a Taiz e sulla costa occidentale

Set 14, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie D, girone A: Alessandria sola in vetta, pareggia il Derthona e perde la Valenzana

Set 14, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x