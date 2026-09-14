Serie D, girone A: Alessandria sola in vetta, pareggia il Derthona e perde la Valenzana

L’Alessandria è al comando da sola a punteggio pieno, avendo battuto 2-1 il Sestri Levante nel big-match tra favorite. Al ‘Moccagatta’ tutti i gol nel 1° tempo: 3′ Bruzzo (S), 11′ Diop (A), 37′ Cirio (A).

Il Derthona non è andato oltre l’1-1 casalingo con l’Imperia, passando in vantaggio al 27′ con Lovaglio e subendo il pari al 75′ da Welbeck. Infine Valenzana battuta a Millesimo, dopo la sconfitta con i grigi, anch’essa ancora 2-1: reti di Cappellari (M) all’8′, Belecco (V) al 29′, Totaro (M) all’82’.

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 6; Derthona, Imperia, Biellese e Fezzanese 4; Sestri L. 3; Ligorna, Sanremese, Bra e Saluzzo 1; Gozzano, Lascaris, Borgosesia, Chisola, Valenzana, Celle-Varazze, Millesimo, Asti 0.

PROSSIMO TURNO MERCOLEDI’ 16: Millesimo-Alessandria, Ligorna-Derthona, Valenzana-Lascaris.

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