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Tennis in carrozzina: dal 17 al 20 settembre alla Nuova Saves il 10° torneo ‘Città di Alessandria’

DiRaimondo Bovone

Set 14, 2026 , , , , ,

Dal 17 al 20 settembre 2026 Alessandria tornerà a essere la capitale del tennis paralimpico ospitando la 10^ edizione del Torneo Nazionale “Città di Alessandria” – “Memorial Eugenio Taverna”.
L’evento, promosso dal Centro Comunale “Nuova Saves” e dalla SSD Volare, con il patrocinio della Città di Alessandria e della Regione Piemonte, rappresenta un appuntamento agonistico di altissimo livello e un importante momento di inclusione attraverso lo sport.

II TORNEO – Regolato dalle norme ufficiali della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), vedrà sfidarsi atleti con disabilità provenienti da diverse regioni d’Italia e si svilupperà in 4 giornate di sport, presso il Circolo “Nuova Saves” di via Giordano Bruno 96, secondo il seguente calendario:
Giovedì 17 settembre: apertura ufficiale della manifestazione con il sorteggio delle posizioni sui tabelloni di gara e inizio dei primi incontri. Venerdì 18 e sabato 19 settembre: partite dalle prime ore della mattina fino al pomeriggio. Domenica 20 settembre: giornata conclusiva dedicata alle finali e alle premiazioni degli atleti.
Montepremi complessivo di 3.000 euro, distribuito tra 4 categorie di gara, in singolare e doppio: Open, Quad (atleti con perdita funzionale in tre o più arti), Donne.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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