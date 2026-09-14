Tennis in carrozzina: dal 17 al 20 settembre alla Nuova Saves il 10° torneo ‘Città di Alessandria’

Dal 17 al 20 settembre 2026 Alessandria tornerà a essere la capitale del tennis paralimpico ospitando la 10^ edizione del Torneo Nazionale “Città di Alessandria” – “Memorial Eugenio Taverna”.

L’evento, promosso dal Centro Comunale “Nuova Saves” e dalla SSD Volare, con il patrocinio della Città di Alessandria e della Regione Piemonte, rappresenta un appuntamento agonistico di altissimo livello e un importante momento di inclusione attraverso lo sport.

II TORNEO – Regolato dalle norme ufficiali della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), vedrà sfidarsi atleti con disabilità provenienti da diverse regioni d’Italia e si svilupperà in 4 giornate di sport, presso il Circolo “Nuova Saves” di via Giordano Bruno 96, secondo il seguente calendario:

Giovedì 17 settembre: apertura ufficiale della manifestazione con il sorteggio delle posizioni sui tabelloni di gara e inizio dei primi incontri. Venerdì 18 e sabato 19 settembre: partite dalle prime ore della mattina fino al pomeriggio. Domenica 20 settembre: giornata conclusiva dedicata alle finali e alle premiazioni degli atleti.

Montepremi complessivo di 3.000 euro, distribuito tra 4 categorie di gara, in singolare e doppio: Open, Quad (atleti con perdita funzionale in tre o più arti), Donne.