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Yemen: si combatte a Taiz e sulla costa occidentale

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Set 14, 2026


TA’IZZ (YEMEN) (ITALPRESS) – L’aviazione militare yemenita ha effettuato ieri tre raid aerei contro postazioni e caserme delle milizie Houthi a Al-Tuba al-Sawda e Jabal al-Mun’im, sul fronte di Al-Dabab nella provincia di Taiz.
Le forze armate yemenite hanno diffuso nuove immagini degli attacchi aerei contro elementi e mezzi Houthi nell’ambito dell’operazione “Scatola della morte” nella zona di Al-Mokha e Dhubab, sulla costa occidentale.

xn8/sat/gsl (video di Amin Dabwan)

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