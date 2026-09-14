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Regione Piemonte: ecco il ‘buono domiciliarità’ da 700 euro al mese. Domande da oggi online

DiRaimondo Bovone

Set 14, 2026 , , , , , , , ,

La Regione Piemonte eroga il Buono Domiciliarità 2026, un contributo mensile di 700 euro finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, destinato all’acquisto di servizi di assistenza domiciliare destinato ad anziani ultrasessantacinquenni o persone con disabilità, entrambi non autosufficienti.
Le domande potranno essere presentate da oggi, lunedì 14 settembre 2026 alla mezzanotte di lunedì 2 novembre, alla Regione Piemonte (Direzione Welfare) esclusivamente online tramite la piattaforma www.sceltasociale.it. Per accedere al portale è necessario autenticarsi tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I REQUISITI – Per accedere al contributo, i destinatari devono:
essere residenti in Piemonte;
essere già stati sottoposti a “valutazione multidimensionale” presso le Unità competenti (UVG per gli anziani o UMVD per la disabilità), con conseguente definizione di un PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) o di un Progetto di Vita Personalizzato, e con un punteggio sociale non inferiore a 7;
essere in possesso di un ISEE ordinario o sociosanitario in corso di validità non superiore a 40.000 euro (non sono ammessi ISEE correnti o con annotazioni/difformità).
Possono richiedere il contributo anche coloro che hanno già beneficiato del “Buono 2023”.

INFO – Per effettuare la valutazione UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) o UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità), è possibile rivolgersi agli operatori CISSACA presso il PUA (Punto Unitario di Accesso) del Poliambulatorio Patria (via Pacinotti 38), da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
Per consultare l’avviso e inviare segnalazioni è possibile scrivere a: [email protected].
CONTATTI REGIONALI – Numero Verde Regione Piemonte – attivo dal lunedì al venerdì, ore 8-18; numero verde 800 333 444 da telefono fisso, 011-08 24 222 da cellulare ed estero.
URP Regione Piemonte – Sede di Alessandria: Via dei Guasco, 1 – 011-4321018 –[email protected] – martedì, mercoledì e giovedì: ore 10-12:30 – su appuntamento: lunedì (tutto il giorno), venerdì 10-12:30 e i pomeriggi da lunedì a giovedì (14-15:30).

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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