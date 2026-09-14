Regione Piemonte: ecco il ‘buono domiciliarità’ da 700 euro al mese. Domande da oggi online

La Regione Piemonte eroga il Buono Domiciliarità 2026, un contributo mensile di 700 euro finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, destinato all’acquisto di servizi di assistenza domiciliare destinato ad anziani ultrasessantacinquenni o persone con disabilità, entrambi non autosufficienti.

Le domande potranno essere presentate da oggi, lunedì 14 settembre 2026 alla mezzanotte di lunedì 2 novembre, alla Regione Piemonte (Direzione Welfare) esclusivamente online tramite la piattaforma www.sceltasociale.it. Per accedere al portale è necessario autenticarsi tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I REQUISITI – Per accedere al contributo, i destinatari devono:

essere residenti in Piemonte;

essere già stati sottoposti a “valutazione multidimensionale” presso le Unità competenti (UVG per gli anziani o UMVD per la disabilità), con conseguente definizione di un PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) o di un Progetto di Vita Personalizzato, e con un punteggio sociale non inferiore a 7;

essere in possesso di un ISEE ordinario o sociosanitario in corso di validità non superiore a 40.000 euro (non sono ammessi ISEE correnti o con annotazioni/difformità).

Possono richiedere il contributo anche coloro che hanno già beneficiato del “Buono 2023”.

INFO – Per effettuare la valutazione UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) o UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità), è possibile rivolgersi agli operatori CISSACA presso il PUA (Punto Unitario di Accesso) del Poliambulatorio Patria (via Pacinotti 38), da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Per consultare l’avviso e inviare segnalazioni è possibile scrivere a: [email protected].

CONTATTI REGIONALI – Numero Verde Regione Piemonte – attivo dal lunedì al venerdì, ore 8-18; numero verde 800 333 444 da telefono fisso, 011-08 24 222 da cellulare ed estero.

URP Regione Piemonte – Sede di Alessandria: Via dei Guasco, 1 – 011-4321018 –[email protected] – martedì, mercoledì e giovedì: ore 10-12:30 – su appuntamento: lunedì (tutto il giorno), venerdì 10-12:30 e i pomeriggi da lunedì a giovedì (14-15:30).