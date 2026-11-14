Serie C, girone A: la Juventus Next Gen in è crisi, la ‘prima’ col Treviso servirà a ripartire?

La classifica bianconera piange, la squadra non fa risultati e mette in mostra una fragilità imprevista. Il compito di Massimo Brambilla appare arduo in questa stagione e la salvezza è diventata un obiettivo. La qualità della rosa c’è, si vede, ma al momento appare inferiore alle stagioni passate e le ‘imbarcate’ sono sempre dietro l’angolo. E forse pure l’assenza di giocatori esperti ha il suo peso: l’unico è l’attaccante Guerra, impiegato però pochissimo e quasi sempre in panchina. Quindi sulla sfida di domani sono riposte molte speranze per togliersi dallo scomodissimo 18° posto (11 punti), con 6 sconfitte e la 2^ peggior difesa del girone.

Di fronte ci sarà il neo-promosso Treviso, risalito qualche mese fa tra i ‘pro’ dopo aver toccato la serie A e aver stazionato in B. I veneti sono addirittura al 5° posto con 22 punti (6 vinte, 4 pari, 3 perse, gol 14-9) e arrivano in buona condizione (3 vittorie nelle ultime 4), guidati in panchina dall’ex-Cittadella Edoardo Gorini (52), artefice della vittoria in serie D a maggio e della partenza-sprint di quest’anno.

Si gioca domani, domenica 15 novembre, alle ore 17.30, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Marco Costa di Busto Arsizio

ASSISTENTI – Cosimo De Tommaso di Voghera e Roberto De Stefanis di Udine

QUARTO UFFICIALE – Giovanni Castellano di Nichelino

OPERATORE FVS – Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Paolo Baratto)