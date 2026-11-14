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Serie C, girone A: la Juventus Next Gen in è crisi, la ‘prima’ col Treviso servirà a ripartire?

DiRaimondo Bovone

Nov 14, 2026 , , , , , , ,
Veduta aerea dello stadio 'Moccagatta'

La classifica bianconera piange, la squadra non fa risultati e mette in mostra una fragilità imprevista. Il compito di Massimo Brambilla appare arduo in questa stagione e la salvezza è diventata un obiettivo. La qualità della rosa c’è, si vede, ma al momento appare inferiore alle stagioni passate e le ‘imbarcate’ sono sempre dietro l’angolo. E forse pure l’assenza di giocatori esperti ha il suo peso: l’unico è l’attaccante Guerra, impiegato però pochissimo e quasi sempre in panchina. Quindi sulla sfida di domani sono riposte molte speranze per togliersi dallo scomodissimo 18° posto (11 punti), con 6 sconfitte e la 2^ peggior difesa del girone.
Di fronte ci sarà il neo-promosso Treviso, risalito qualche mese fa tra i ‘pro’ dopo aver toccato la serie A e aver stazionato in B. I veneti sono addirittura al 5° posto con 22 punti (6 vinte, 4 pari, 3 perse, gol 14-9) e arrivano in buona condizione (3 vittorie nelle ultime 4), guidati in panchina dall’ex-Cittadella Edoardo Gorini (52), artefice della vittoria in serie D a maggio e della partenza-sprint di quest’anno.
Si gioca domani, domenica 15 novembre, alle ore 17.30, allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Nessuno.

ARBITRO – Marco Costa di Busto Arsizio
ASSISTENTI – Cosimo De Tommaso di Voghera e Roberto De Stefanis di Udine
QUARTO UFFICIALE – Giovanni Castellano di Nichelino
OPERATORE FVS – Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno

La postazione FVS allo stadio ‘Moccagatta’ (foto Paolo Baratto)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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