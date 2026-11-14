Nuova scuola media a indirizzo sportivo: il progetto di Alexandria International School

Il percorso, in partenza da settembre 2027, prevede 4 ore di pratica sportiva settimanale con attività realizzate in collaborazione con le Associazioni del territorio. La disponibilità di strutture e spazi sportivi direttamente all’interno della scuola-campus permetterà di organizzare le attività sportive in continuità con la giornata scolastica. Inglese potenziato e una seconda lingua comunitaria saranno inclusi nel curriculum.

INFO – Già partite le preiscrizioni: segreteria di Alexandria International School 0131-254253

Email: scrivere a [email protected].

Indirizzo: Alexandria International School, via don Orione 1, Alessandria.

Veduta aerea del cortile con gli impianti sportivi

IL PROGETTO – Ci sarà più spazio per lo sport durante la settimana scolastica, senza rinunciare alla preparazione disciplinare e alle lingue. Alexandria International School amplia la propria offerta annunciando l’apertura della nuova Scuola Media a indirizzo sportivo che dal prossimo anno affiancherà l’attuale percorso Cambridge Pathway. Tutte le attività sportive saranno organizzate in collaborazione con insegnanti qualificati delle Associazioni sportive del territorio e i ragazzi potranno confrontarsi anche con discipline particolari come rugby, softball, scherma e mountain bike.

LE PAROLE – Così Emanuela Abbate, dirigente dell’istituto: «L’avvio delle attività didattiche è previsto a settembre 2027, dalla classe prima, subordinatamente all’autorizzazione dell’Ufficio scolastico. L’attenzione allo sport e al suo valore formativo è nel DNA della nostra scuola, che da sempre offre agli studenti la possibilità di sperimentare attività sportive anche meno consuete. La dotazione consente di affiancare alle lezioni teoriche esperienze pratiche in diverse discipline, valorizzando il movimento come parte

integrante del percorso educativo. Il nuovo percorso, offerta complementare a quella Cambridge, ha un orario che permette di tenere insieme le materie scolastiche, le lingue e una pratica sportiva più ampia e strutturata».