Attualità Alessandrina Cultura Giovani IN EVIDENZA Under 30

Nuova scuola media a indirizzo sportivo: il progetto di Alexandria International School

DiRaimondo Bovone

Nov 14, 2026 , , , , ,
Il cortile interno di Alexandria International School

Il percorso, in partenza da settembre 2027, prevede 4 ore di pratica sportiva settimanale con attività realizzate in collaborazione con le Associazioni del territorio. La disponibilità di strutture e spazi sportivi direttamente all’interno della scuola-campus permetterà di organizzare le attività sportive in continuità con la giornata scolastica. Inglese potenziato e una seconda lingua comunitaria saranno inclusi nel curriculum.
INFO – Già partite le preiscrizioni: segreteria di Alexandria International School 0131-254253
Email: scrivere a [email protected].
Indirizzo: Alexandria International School, via don Orione 1, Alessandria.

Veduta aerea del cortile con gli impianti sportivi

IL PROGETTO – Ci sarà più spazio per lo sport durante la settimana scolastica, senza rinunciare alla preparazione disciplinare e alle lingue. Alexandria International School amplia la propria offerta annunciando l’apertura della nuova Scuola Media a indirizzo sportivo che dal prossimo anno affiancherà l’attuale percorso Cambridge Pathway. Tutte le attività sportive saranno organizzate in collaborazione con insegnanti qualificati delle Associazioni sportive del territorio e i ragazzi potranno confrontarsi anche con discipline particolari come rugby, softball, scherma e mountain bike.
LE PAROLE – Così Emanuela Abbate, dirigente dell’istituto: «L’avvio delle attività didattiche è previsto a settembre 2027, dalla classe prima, subordinatamente all’autorizzazione dell’Ufficio scolastico. L’attenzione allo sport e al suo valore formativo è nel DNA della nostra scuola, che da sempre offre agli studenti la possibilità di sperimentare attività sportive anche meno consuete. La dotazione consente di affiancare alle lezioni teoriche esperienze pratiche in diverse discipline, valorizzando il movimento come parte
integrante del percorso educativo. Il nuovo percorso, offerta complementare a quella Cambridge, ha un orario che permette di tenere insieme le materie scolastiche, le lingue e una pratica sportiva più ampia e strutturata».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 14 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 13, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

⁠⁠⁠⁢Economia sociale, a Forlì il primo Festival tra cooperazione, fisco e sanità

Nov 13, 2026
IN EVIDENZA

⁤⁤⁣⁤Il racconto fotografico di New York, Lisbona e Hong Kong nel Calendario Lavazza 2027

Nov 13, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura Giovani IN EVIDENZA Under 30

Nuova scuola media a indirizzo sportivo: il progetto di Alexandria International School

Nov 14, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Agenzia Aviazione sospende tutti i voli negli Usa, aeroporti con aerei a terra

Nov 13, 2026
TOP NEWS

Da Torino a Changchun, una fiamma unisce i giovani di Italia e Cina

Nov 13, 2026
TOP NEWS

Un milione a messa del Papa a Chiclayo in Perù, Leone XIV “Che gioia tornare”

Nov 13, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x