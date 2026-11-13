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“Il Natale illumina il Quartiere Cristo”: tutti insieme per accendere la magia

DiRaimondo Bovone

Nov 13, 2026 , , , , , , , ,

Il Quartiere Cristo si prepara a vivere la magia del Natale con un’iniziativa che vuole portare luce, colori e spirito di festa nelle sue strade e nelle sue piazze. “Il Natale illumina il Quartiere Cristo” nasce con l’obiettivo di rendere il quartiere ancora più accogliente e vivace, creando un’atmosfera speciale capace di coinvolgere residenti, famiglie, commercianti, associazioni e attività del territorio.
Le luci e le decorazioni natalizie non saranno soltanto un elemento di abbellimento, ma il simbolo di una comunità che vuole ritrovarsi, partecipare e condividere momenti di serenità e solidarietà.
L’iniziativa vuole valorizzare il commercio di vicinato, promuovere la socialità e rafforzare quel senso di appartenenza che da sempre rappresenta una delle caratteristiche più belle del Quartiere Cristo.

LE PAROLE – Spiegano dall’Associazione dei commercianti del Quartiere Cristo: «Vogliamo un Natale che non illumini soltanto le nostre strade, ma soprattutto i cuori delle persone. Un Natale fatto di partecipazione, collaborazione e voglia di stare insieme. Il Quartiere Cristo è una grande comunità e, quando si unisce, sa creare qualcosa di speciale».

IL GRANDE VILLAGGIO DI NATALE – Area Parco Verde “Scuola Morbelli”, Via Campi, Alessandria
Dal 18 dicembre al 10 gennaio un ricco calendario di eventi, attrazioni per famiglie, spettacoli dal vivo e feste di fine anno.
EVENTI – Sabato 28 novembre: accensione luminarie del quartiere – Sabato 5 dicembre: i tradizionali Zampognari
IN PROGRAMMA – Incontro Speciale con Babbo Natale (18-20 dicembre): i più piccoli avranno l’opportunità di consegnare la propria letterina, scattare una foto ricordo e conoscere di persona Babbo Natale, accompagnato dai suoi fedeli elfi.
Christmas Experience e Spettacoli: Per tutta la durata della manifestazione, il programma alternerà la Christmas Experience (orari dedicati tra le 11 e le 19) a spettacoli suggestivi. Tra questi spiccano gli show con acrobati, elfi e Babbo Natale (18 dicembre), un imperdibile Tributo K-Pop musical show (domenica 20 dicembre) e spettacoli quotidiani distribuiti nei pomeriggi e nelle serate delle feste.
Capodanno in Festa tra Musica Anni ’90 e Tradizione (31 dicembre): la giornata di San Silvestro proporrà lo spettacolo pomeridiano delle 16:30 per poi proseguire, dalle ore 21, con il grande evento “Aspettando il Nuovo Anno”. Una serata speciale per scatenarsi tutti in pista da ballo insieme al protagonista dello show e sulle note della travolgente musica anni ’90, accompagnata dai sapori della tradizione con cotechino, lenticchie, panettone e spumante per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno.
L’Arrivo della Befana (6 gennaio): in occasione dell’Epifania è previsto l’evento speciale con l’arrivo della Befana per la consegna di caramelle e sorprese a tutti i bambini, a cura dell’Associazione Commercianti del Quartiere Cristo.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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