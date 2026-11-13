“Il Natale illumina il Quartiere Cristo”: tutti insieme per accendere la magia

Il Quartiere Cristo si prepara a vivere la magia del Natale con un’iniziativa che vuole portare luce, colori e spirito di festa nelle sue strade e nelle sue piazze. “Il Natale illumina il Quartiere Cristo” nasce con l’obiettivo di rendere il quartiere ancora più accogliente e vivace, creando un’atmosfera speciale capace di coinvolgere residenti, famiglie, commercianti, associazioni e attività del territorio.

Le luci e le decorazioni natalizie non saranno soltanto un elemento di abbellimento, ma il simbolo di una comunità che vuole ritrovarsi, partecipare e condividere momenti di serenità e solidarietà.

L’iniziativa vuole valorizzare il commercio di vicinato, promuovere la socialità e rafforzare quel senso di appartenenza che da sempre rappresenta una delle caratteristiche più belle del Quartiere Cristo.

LE PAROLE – Spiegano dall’Associazione dei commercianti del Quartiere Cristo: «Vogliamo un Natale che non illumini soltanto le nostre strade, ma soprattutto i cuori delle persone. Un Natale fatto di partecipazione, collaborazione e voglia di stare insieme. Il Quartiere Cristo è una grande comunità e, quando si unisce, sa creare qualcosa di speciale».

IL GRANDE VILLAGGIO DI NATALE – Area Parco Verde “Scuola Morbelli”, Via Campi, Alessandria

Dal 18 dicembre al 10 gennaio un ricco calendario di eventi, attrazioni per famiglie, spettacoli dal vivo e feste di fine anno.

EVENTI – Sabato 28 novembre: accensione luminarie del quartiere – Sabato 5 dicembre: i tradizionali Zampognari

IN PROGRAMMA – Incontro Speciale con Babbo Natale (18-20 dicembre): i più piccoli avranno l’opportunità di consegnare la propria letterina, scattare una foto ricordo e conoscere di persona Babbo Natale, accompagnato dai suoi fedeli elfi.

Christmas Experience e Spettacoli: Per tutta la durata della manifestazione, il programma alternerà la Christmas Experience (orari dedicati tra le 11 e le 19) a spettacoli suggestivi. Tra questi spiccano gli show con acrobati, elfi e Babbo Natale (18 dicembre), un imperdibile Tributo K-Pop musical show (domenica 20 dicembre) e spettacoli quotidiani distribuiti nei pomeriggi e nelle serate delle feste.

Capodanno in Festa tra Musica Anni ’90 e Tradizione (31 dicembre): la giornata di San Silvestro proporrà lo spettacolo pomeridiano delle 16:30 per poi proseguire, dalle ore 21, con il grande evento “Aspettando il Nuovo Anno”. Una serata speciale per scatenarsi tutti in pista da ballo insieme al protagonista dello show e sulle note della travolgente musica anni ’90, accompagnata dai sapori della tradizione con cotechino, lenticchie, panettone e spumante per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno.

L’Arrivo della Befana (6 gennaio): in occasione dell’Epifania è previsto l’evento speciale con l’arrivo della Befana per la consegna di caramelle e sorprese a tutti i bambini, a cura dell’Associazione Commercianti del Quartiere Cristo.