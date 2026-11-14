Fattori riproduttivi e declino cognitivo: l’esposizione agli estrogeni e il rischio di demenza

Un’importante analisi su vasta scala ha riacceso il dibattito sul ruolo dei fattori riproduttivi femminili nel rischio di demenza e declino cognitivo. La ricerca, basata su dati longitudinali di un ampio studio di coorte, ha esaminato come elementi quali l’età del primo ciclo e della menopausa, il numero di gravidanze e l’utilizzo della terapia ormonale sostitutiva (TOS) abbiano influito sulla salute cerebrale. Il principio fondamentale che è emerso è stato che una maggiore esposizione complessiva agli estrogeni nel corso della vita agisce come un fattore protettivo per il cervello.

Comprendere questo meccanismo è cruciale, dato che le differenze di genere sono marcate nelle demenze, con una netta prevalenza di casi tra la popolazione femminile. La ricerca ha monitorato le partecipanti, donne senza problemi cognitivi preesistenti, per circa un decennio, utilizzando sia test neuropsicologici sia tecniche avanzate di imaging cerebrale per valutare i marcatori di invecchiamento.

I risultati sono stati particolarmente significativi: andare in menopausa prima dei 49 anni sembra raddoppiare il rischio di sviluppare demenza, indicando che una lunga finestra di esposizione ormonale offre una protezione significativa. Allo stesso modo, l’utilizzo della TOS ha evidenziato un’azione positiva, riducendo il rischio di demenza del 50% in tale coorte. Più in generale, tutti gli indicatori legati a una maggiore esposizione estrogenica sono risultati associati a performance cognitive superiori e a una riduzione dei marcatori di invecchiamento.

Andando nel dettaglio delle funzioni cognitive, l’analisi ha correlato un menarca precoce e alti livelli di estrogeni naturali a un migliore ragionamento astratto. Parallelamente, una menopausa tardiva e un maggior numero di figli sono risultati associati a migliori capacità visuospaziali, essenziali per l’orientamento e la comprensione spaziale. La ricerca ha anche rilevato che avere più figli è stato collegato a volumi cerebrali maggiori, anche nelle aree che tipicamente mostrano restringimento trofico nella patologia di Alzheimer.

Nonostante l’evidenza suggerisca chiari benefici cognitivi derivanti dall’esposizione agli estrogeni, gli esperti hanno sottolineato che sono necessarie ulteriori conferme per superare i limiti metodologici dello studio, come le difficoltà nel valutare con precisione la durata e i dosaggi dei trattamenti ormonali. È chiaro, tuttavia, che la ricerca sui fattori di genere alla base del declino cognitivo deve proseguire per sviluppare strategie preventive più mirate alla salute del cervello delle donne.