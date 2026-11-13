Calcio Sport

L’Under 21 imita i grandi, Francia battuta 2-1 in amichevole

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Nov 13, 2026

LAVAL (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 segue le orme della nazionale maggiore e supera la Francia in amichevole a Laval. I ragazzi di Baldini battono 2-1 i transalpini nella prima delle due amichevoli previste nella sosta nazionali. Prova di carattere e qualità degli azzurrini, che impongono il loro gioco dal primo al’ultimo minuto, tenendo testa alla selezione di Baticle.

Succede tutto nel secondo tempo a Laval: Camarda la sblocca al 54′, mentre Versini pareggia i conti al 61′. Il match winner è il centrocampista del Sassuolo Lipani (68′), che regala la seconda vittoria in due giorni dell’Italia sulla Francia. Gli azzurrini torneranno in campo contro il Belgio lunedì 16 novembre alle 18.15 al Picchi di Livorno.

Buon approccio degli azzurrini, pericolosi con Cacciamani, fermato da Patouillet, e con una conclusione al volo di Amatucci di poco fuori. Al 26′ Camarda trova la rete su assist di Dagasso, ma il gol viene annullato per fuorigioco. L’attaccante sfiora nuovamente il vantaggio al 38′, senza riuscire a indirizzare nello specchio il cross di Cacciamani. Nel finale è invece Palmisani a salvare il risultato con un intervento su Ugochukwu.

Ritmi più alti nel secondo tempo e l’Italia trova il vantaggio al 54′: Dagasso sfonda le linee dei francesi, serve Camarda che tutto solo al centro dell’area di rigore non sbaglia di fronte a Patouillet. Arriva immediata la reazione dei padroni di casa: al 61′ Koudou imbuca Versini con un lancio sopra la testa di Bartesaghi sulla fascia destra, Palmisani esce in leggero ritardo e l’esterno francese batte il portiere del Frosinone con un bel pallonetto di destro in area di rigore. Nel momento migliore dei transalpini, i ragazzi di Baldini tornano avanti: Lipani ruba palla sulla trequarti avversaria e batte Patouillet con una rasoiata di destro dai 20 metri per il 2-1 al 68′. Negli ultimi venti minuti la Francia si sbilancia a caccia del pari. All’84’ Mbappè ci prova su punizione dal limite dell’area, ma Palmisani salva tutto con un grande tuffo sul secondo palo e regala il successo agli azzurrini.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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