Si gioca domenica 22 gennaio alle 14.30 al ‘Mapei Stadium’.

L’Alessandria di Rebuffi come uno sherpa davanti alla montagna più alta del mondo: parte per arrivare in cima, ma non sa se ci arriva. Ecco, la sfida dei grigi alla capolista è più o meno un’impresa così. Lo confermano i numeri: la Reggiana è 1^ da sola, +5 sulla seconda e +7 sulla terza, vanta la miglior difesa (12), il 2° attacco (34), la migliore differenza reti (+22). Andare a vincere a casa sua sembra impossibile. Però il calcio dimostra sempre che tutto è possibile: l’Arabia che batte l’Argentina ai Mondiali, la Cremonese che elimina il Napoli in Coppa Italia. Cose rare, certo, però si può. E i grigi ci proveranno. Vedremo.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 17^ con 21 punti (5 vinte, 6 pari, 11 perse, gol 18-32). Arriva dal successo casalingo col Gubbio (2-1). Nelle 11 gare esterne ha ottenuto 9 punti . Ultimo modulo utilizzato dal tecnico Fabio Rebuffi il 4-2-3-1 . Miglior marcatore Galeandro (4).



REGGIANA – E' capolista con 49 punti (15 vinte, 4 pari, 3 perse, gol 34-12), +5 sul Cesena. E' in serie positiva da 13 turni (31 punti). Nelle 10 partite in casa ha fatto 23 punti. L'allenatore Aimo Diana (45), chiamato per salire in B, utilizza sempre il 3-5-2. Migliori marcatori Montalto (9), Lanini, Pellegrini (6).

I PRECEDENTI

Sono 43, dal 1925 ad oggi, tutti in campionato fra A, B e C. Il bilancio dice vittorie 18-14 per i grigi, 11 pareggi, gol 72-44.

All’andata la Reggiana espugnò il ‘Mocca’ 2-0 (40′ Nardi, 94′ Pellegrini), ma la sfida precedente, giocata al ‘Franchi’ di Firenze a giugno ’17 per i playoff, la vinse l’Alessandria 2-1 (4′ e 66′ Gonzalez, 70′ Guidone). Però nelle sfide in Emilia la bilancia pende nettamente dalla parte granata: l’ultimo successo mandrogno risale al dicembre 2000 (3-2). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Emanuele Frascaro (FI)

Assistenti: Marco Ceolin (TV) / Marco Lencioni (LU)

4° ufficiale: Mattia Nigro (PO)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Frascaro è al 4° anno in serie C.