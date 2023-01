In campo domenica 22 gennaio alle 14.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Il girone A, a giudicare dai numeri, appare il più equilibrato dei tre della serie C. Quello con i distacchi più bassi, senza squadre dominanti che ammazzano il torneo. Infatti nella parte alta ci sono 5 formazioni in 3 punti. Un partita. Tutte a giocarsi la promozione diretta. E il Renate sta lì, pronto a scattare, e vuole la vittoria. Che la Juventus Next Gen non accetta per scontata, anzi vuole vincere a sua volta, tornando a fare bottino pieno dopo un mese e mezzo (4 dicembre in campionato, 7 dicembre in coppa). E il ‘Moccagatta’ è l’ambiente giusto, quello dove la seconda squadra bianconera ha fatto più punti finora.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ fuori dalla zona playoff, al 13° posto con 27 punti (7 vinte, 6 pari, 9 perse, gol 27-29). Viene dalla sconfitta di Foggia (2-1) in Coppa e ha 3 giorni di riposo in meno del Renate. In casa ha fatto la maggior parte dei punti (20 in 11 gare). L’ultimo modulo utilizzato da Brambilla (49) è il 3-5-2 . Migliori marcatori Iocolano, Compagnon (4).

I PRECEDENTI

Sono 7 : vittorie 4-3 Renate, 1 pari, gol 12-10 Renate.

Nei playoff passò la Juve : in casa 1-1 (26′ Celeghin, 29′ Compagnon), a Meda 0-1 (30’ Da Graca).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Gabriele Sacchi (MC)

Assistenti: Daniele Sbardella (BL) / Pierpaolo Carella (AQ)

4° ufficiale: Daniele Benevelli (MO)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Sacchi è al 1° anno in serie C.