Quartiere Cristo: 10 giorni di festa tra il Forte Acqui e l’Aperinbici di domenica 12

Raimondo Bovone

Un momento del percorso al Forte Acqui di domenica scorsa

Si è accesa la Festa del Quartiere Cristo ad Alessandria. Domenica mattina in tanti hanno visitato il Forte Acqui nell’evento promosso dall’Associazione Alessandria Sud. Dalle 10 alle 12 i rappresentanti FAI hanno raccontato la storia del Forte tra aneddoti e particolarità della struttura, migliorata dagli interventi delle Associazioni Alessandria Sud e Attività e Commercio Quartiere Cristo che hanno la gestione dell’area dal Comune. I maggiori interventi saranno realizzati nel 2026, con fontanelle, area giochi, area picnic, telecamere e illuminazione.

DA SEGNALARE – Sabato 11 ottobre, alle ore 21,30 presso l’Auditorium San Baudolino di via Bonardi, tributo musicale a Fabrizio De Andrè con “Le quattro chitarre“ (Alessandro Melizzi, Enrico Cultrone, Pasquale Dieni, Riccardo Bisesti) che porteranno sul palco lo spettacolo “Genova e l’ombra di un sorriso“. INGRESSO LIBERO.
Domenica 12 ottobre ‘Aperinbici – Pedala con noi verso una città più sostenibile’. Una pedalata facile e conviviale sulle nuove ciclabili di Alessandria sud. Ritrovo ore 10.45 presso Officina VELØ. Partenza ore 11.00. Ritorno ore 12 circa con aperitivo convenzionato per tutti i partecipanti alla SOMS.
EVENTO GRATUITO aperto a tutti, organizzato da GLIAMICIDELLEBICI FIAB Alessandria ODV in collaborazione con l’Associazione Alessandria Sud. Consigliato il casco. Gradita la prenotazione entro l’11 ottobre presso Officina VELØ o al tel. 349-3143223.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Alessandria: nella frazione Cantalupo la natura vince sulla segnaletica

