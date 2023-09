In campo martedì 19 settembre alle 20.45 allo stadio ‘Moccagatta’.

Solo nei primi 2 campionati di C la seconda squadra della Juventus aveva ‘zero punti’ dopo 2 partite. Nei successivi 2 il bottino era pieno (6 punti), un anno fa stava a quota 4 dopo una vittoria e 1 pareggio. Quest’anno l’inizio è stato difficile, con 7 gol subìti a fronte di 4 segnati.

All’esordio stagionale in casa trova la Spal, nobile decaduta, alla prima trasferta del campionato. Una società con qualche problema, quella guidata da Joe Tacopina, che vuole risalire la china: nel ’19-’20 era ancora in serie A.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Viene da 2 sconfitte in fila ed è ferma a ‘quota zero’ dopo 2 gare (1 in meno). Deve trovare un’identità e il tecnico Brambilla , che ha dato un’organizzazione di gioco, deve colmare le lacune difensive, spesso frutto dell’inesperienza.

ed è ferma a ‘quota zero’ dopo 2 gare (1 in meno). Deve trovare un’identità e il tecnico , che ha dato un’organizzazione di gioco, deve colmare le lacune difensive, spesso frutto dell’inesperienza. SPAL – Anch’essa deve recuperare una partita, ma è 10^ con 3 punti dopo la vittoria all’esordio. Fresca retrocessa dalla B, punta ai playoff e ha affidato la squadra a Mimmo Di Carlo dopo il tris della passata stagione (Venturato-De Rossi-Oddo).

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Fabrizio Ramondino (PA)

Assistenti: Daljit Singh (MC) – Domenico Russo (Torre Annunziata)

4° ufficiale: Francesco Aloise (LO)

Precedenti dell’arbitro

Soltanto 1: Sangiuliano-JU 0-1 della scorsa stagione. Il sig. Zago è al 2° anno in serie C e non ha mai arbitrato la Spal.