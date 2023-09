Alessandria Volley, prima vittoria in amichevole

Buon esordio stagionale per le ragazze di coach Ruscigni contro il Bonprix Teamvolley, amichevole giocata al Palazzetto dello Sport di Lessona (BI) sabato scorso.

Come spesso si usa negli allenamenti pallavolistici, la sfida si è giocata su 5 set, a prescindere dal risultato, proprio per allenare le squadre alla tenuta fisica in gara, anche se spesso il punteggio viene considerato poco.

L’Alessandria Volley, neopromossa in B2, proprio in questa ottica ha vinto i primi 3 set, perdendo poi il 4° e il tie-break. Questo il punteggio finale (Alessandria fuori casa): 22-25, 23-25, 18-25, 29-27, 15-10.

E queste sono le ragazze protagoniste dell’uscita di sabato: 16 Soriani (K), 1 Franzin, 3 Ferrari (L1), 4 Marku E., 5 Cazzulo (L2), 8 Ponzano, 9 Marku R., 10 Gatti, 11 Giacomin, 14 Dametto, 17 Cattozzo, 18 Furegato.