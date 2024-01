Pareggio a Recanati per la baby-Juve: 1-1. Ma in 11 contro 10 per metà gara si poteva fare di più

La Juventus Next Gen esce con 1 punto dal ‘Tubaldi’, esaurito per il primo atterraggio bianconero in zona, ma poteva ottenere certamente qualcosa in più, avendo giocato in superiorità numerica per tutto il 2° tempo.

In ogni caso si tratta del 4° risultato utile di fila dei ragazzi di Brambilla, filotto che ha rivitalizzato la loro classifica. Alla fine, però, ha avuto la meglio la rabbia della Recanatese, vogliosa di uscire dalla striscia negativa di 4 sconfitte consecutive, con i bianconeri che forse si sono accontentati dopo aver raggiunto il pari.

Gli episodi della gara

Dopo un tiro alto per parte, ecco i marchigiani vicini al gol al 18′ con un colpo di testa di Sbaffo sul palo. Sul ribaltamento di fronte sono i piemontesi ad andare vicini al vantaggio con un destro di Salifou respinto da Meli. Al 43′ l’episodio che la Juve non ha sfruttato: Prisco sgambetta Sekulov in ripartenza sulla trequarti bianconera, intervento chiaro da giallo. L’arbitro estrae il rosso e lascia i padroni di casa in 10.

Dopo l”intervallo un debole tentativo di Anghelé non impensierisce Meli, poi la sorpresa: la Recanatese in 10 passa in vantaggio al 58′ con Sbaffo, che anticipa col destro il colpo di testa di Poli, portando avanti i suoi. La rete sveglia gli ospiti che reagiscono e trovano il pari al 74: su angolo di Iocolano è Muharemovic a insaccare di testa, 1-1. Poi non succede più nulla e le due squadre si accontentano di 1 punto a testa.

In classifica

Il pareggio lascia invariato il distacco, con la Recanatese 13^ a 23 punti e la Juve a -1, 14^ a quota 22.