In campo oggi alle 20 allo stadio ‘Benelli’ di Pesaro.

Un girone fa era davanti la Vis Pesaro, con la baby-Juve penultima.

Poi il rendimento biancorosso della gestione Banchieri è precipitato, scendendo dalla 13^ alla 18^ posizione, con 6 sconfitte in 7 gare. Con Stellone in panchina la situazione è rimasta uguale e il playout, forse l’unico del girone, è inevitabile.

I giovani bianconeri, invece, sempre saldamente nelle mani di Brambilla, sono risaliti dal 19° al 6° posto con un crescendo di rendimento e di risultati. Playoff sicuri. Peccato per la squalifica del bomber Guerra (2 giornate) che salterà anche il 1° turno di spareggi.

Squadre

VIS PESARO – È terzultima con 36 punti (7 vinte, 15 pari, 15 perse, gol 37-46): in questo momento farebbe il playout con la Recanatese . Arriva dal 2-3 a Sestri, 8^ sconfitta nelle ultime 10. Il tecnico Roberto Stellone (46), subentrato a Banchieri 3 gare fa, ha ottenuto 1 vittoria e 2 sconfitte col 3-5-2 . Squalificati Bento, Mattioli. Miglior marcatore Karlsson (10).

È (7 vinte, 15 pari, 15 perse, gol 37-46): . Arriva dal 2-3 a Sestri, 8^ sconfitta nelle ultime 10. Il tecnico (46), subentrato a Banchieri 3 gare fa, ha ottenuto 1 vittoria e 2 sconfitte col . Miglior marcatore (10). JUVENTUS NEXT GEN – È 6^ con 54 punti (15 vinte, 9 pari, 13 perse, gol 49-42), certa dei playoff. Arriva dal 2-1sulla Fermana, 4^ vittoria nelle ultime 5. Il tecnico Massimo Brambilla (51) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1. Squalificato Guerra (2). Miglior marcatore Guerra (15).

Precedenti

Uno solo, la gara di andata: al ‘Moccagatta’ finì 1-1 (43′ Rouhi, 68′ autogol Daffara).

Giudici di gara

Arbitro: Matteo Canci (Carrara)

Assistenti: Veronica Tini Brunozzi (Foligno) – Marco Giudice (FR)

4° ufficiale: Edoardo Panici (Aprilia)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3: JUV-Albinoleffe 2-1, Vis P.-Olbia 0-1, Ancona-JUV 1-2. Il sig. Canci, al 3° anno in serie C, ha diretto 31 gare di categoria.