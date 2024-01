L’Acrobatica Group batte 3-0 la capolista e la supera in classifica: ora è primo posto in solitaria

Big match doveva essere e big match è stato. “Affrontato e vinto da squadra matura e di carattere” ha spiegato coach Ruscigni nel post partita. Col PalaCima sold out, davanti al sindaco Abonante e all’assessora allo sport Oneto, Acrobatica ha superato ieri sera la (ex) prima in classifica Florens con un netto 3-0 (25-22, 25-22, 25-23) e ora comanda la classifica di B2.

La partita

Primo set – L’intensità della gara si percepisce subito: Vigevano che prova ad allungare, Alessandria risponde, equilibrio fino al 9 pari. Le padrone di casa si portano avanti di 4 (18-14), le ospiti recuperano 2 lunghezze. Acrobatica allunga ancora e va 24-20, Florens annulla due set point, ma poi Alessandria chiude 25-22 , 1-0.

L’intensità della gara si percepisce subito: che prova ad allungare, risponde, equilibrio fino al 9 pari. Le padrone di casa si portano avanti di 4 (18-14), le ospiti recuperano 2 lunghezze. allunga ancora e va 24-20, annulla due set point, ma poi Alessandria chiude , Secondo set – gran lottato e punto a punto fino al 19 pari, poi break alessandrino che porta il punteggio 24-21, cn 3 set point. Vigevano annullato il primo, ma al secondo tentativo Soriani e compagne chiudono la frazione 25-22 , 2-0.

gran lottato e punto a punto fino al 19 pari, poi break alessandrino che porta il punteggio 24-21, cn 3 set point. annullato il primo, ma al secondo tentativo chiudono la frazione , Terzo set – molto combattuto, con le ospiti pronte a rialzare la testa: si gioca punto a punto fino all’8-8. Poi Florens prova ad accelerare e va 13-8 e poi 14-9. Dopo il time-out chiesto da Ruscigni, Acrobatica inizia la rincorsa e agguanta le rivali sul 15-15. La squadra di casa prova ad andarsene e scappa 19-16, Vigevano non molla e ritrova la parità a quota 21. Acrobatica va avanti sul 23-21, ma Florens recupera ancora fino al 23-23. Mirabelli regala il primo match-ball e poi il muro consegna la vittoria ad Alessandria: 25-23 e 3-0.

Le interviste

Coach Ruscigni: “Le ragazze hanno risposto molto bene. Adesso viene il difficile: sabato prossimo saremo Castellanza contro una buona squadra che ha battuto Vigevano 3-2. C’è ancora tanto da fare. Questa vittoria è un messaggio per tutti, ma soprattutto accresce lo nostra consapevolezza. L’entusiasmo ci fa lavorare bene in settimana, per confermare quello che di buono stiamo facendo. Questo vale sia per le ragazze, sia per lo staff. Un Palazzetto così gremito lo ricordo 40 anni fa: è una bella risposta della gente, un bello spettacolo, una bella festa con una grande vittoria”.

Arianna Ferrari, MVP della gara: “Era una partita importante perché avrebbe determinato una svolta al campionato. Noi abbiamo sempre rincorso e da ora in poi devono farlo gli altri. Speriamo di continuare a macinare punti. Per me tutto parte dalla ricezione: quando non molli un pallone, poi anche in attacco sei più sicura, riesci a gestire meglio le situazioni più difficili momenti cruciali della partita. Certo è più facile inseguire, perché la pressione è diversa: le squadre obbligate a vincere devono imparare a stare davanti, ed è ciò che dobbiamo fare noi. Imparare a gestire la pressione, trattare ogni partita con la stessa importanza, essere concentrati nello stesso modo durante tutti gli allenamenti, per tutto l’anno. Già dalla prossima partita capiremo”.

La classifica dopo 12 gare

Alessandria 31 (quoziente set 3.1818); Florens Vigevano 29 (quoziente set 2.2857); Albissola 27; Alba 25; Varese 24; Chieri 23; Gorla 21; Santena, Venegono 15; Albenga 13; Savigliano 9; Orago 8; Caselle 7; Tradate 5.