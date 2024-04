In campo oggi alle 16.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Ultima giornata di campionato: Alessandria già in D, Vicenza ai playoff. Un destino già segnato e uno da decidere. Due anni fa, contro lo stesso avversario, i grigi avevano 2 risultati su 3, ma vinse il Vicenza. Piemontesi in C, veneti al playout e poi retrocessi.

Un girone fa Vecchi era all’esordio biancorosso: battè i grigi e risalì dall’8° posto al 3° attuale, ormai definitivo. Con la serie B nel mirino.

Un girone fa l’Alessandria di Corda e Pirozzi era ultima in coabitazione, perse coi biancorossi e rimase ultima da sola, posizione mai più lasciata e sempre più peggiorata. Ora la prospettiva è la serie D. Sperando di poterla giocare.

ALESSANDRIA – Sta all’ultimo posto con 20 punti (5 vinte, 8 pari, 24 perse, gol 19-46), già sicura della retrocessione in D. Arriva dallo 0-0 di Legnago e non vince da 8 partite. Il tecnico Jonatan Binotto (49), 6° stagionale , darà spazio a chi ha giocato meno finora nel suo 4-3-1-2 . Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (4).

(5 vinte, 8 pari, 24 perse, gol 19-46), Arriva dallo 0-0 di Legnago e non vince da 8 partite. Il tecnico (49), , darà spazio a chi ha giocato meno finora nel suo VICENZA – Sta al 3° posto con 68 punti (19 vinte, 11 pari, 7 perse, reti 50-29), già sicuro della posizione. Arriva da 3 vittorie di fila, 15° risultato utile consecutivo. Il tecnico Stefano Vecchi (52), subentrato a Diana proprio all’andata contro i grigi, ha fatto 40 punti in 19 gare, perdendo una sola volta. Gioca con il 3-4-2-1. Squalificati Cuomo, Golemic . Miglior marcatore Ferrari (12).

Precedenti

Sono 34, di cui 10 in A, 14 in B, 1 in Coppa Italia e 9 in C. Il bilancio parla nettamente biancorosso: 19-8 le vittorie, 7 pareggi, gol 45-33. L’ultima sfida giocata al ‘Mocca’ fu quella del 6 maggio 2022 in B: decise la retrocessione dei grigi e finì 0-1 (23′ De Maio).

Nella gara di andata al ‘Menti’ vinse il Vicenza 1-0 (61′ Pellegrini). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Andrea Zoppi (FI)

Assistenti: Antonino Junior Palla (CT) – Vincenzo Abbinante (BA)

4° ufficiale: Ferdinando Emanuel Toro (CT)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il signor Zoppi, al 1° anno in serie C, ha diretto 10 gare di categoria. Per lui è la terza volta al Moccagatta: a settembre e gennaio arbitrò la Juve Next Gen.