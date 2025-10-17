Sport

Tennis: Paolini in semifinale a Ningbo, sfida alla Rybakina

Ott 17, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è approdata alle semifinali dell’”Aux-Ningbo Open”, torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 8 del ranking internazionale e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan, ha sconfitto in rimonta, nei quarti di finale, l’elvetica Belinda Bencic, 14 del mondo e sesta forza del tabellone. L’azzurra, in piena corsa per un posto nelle Wta Finals, ha perso la prima frazione per 7-5, poi si è imposta negli altri due set con lo score di 7-5 6-3. Per la svizzera problemi alla coscia destra nel corso del terzo parziale. In semifinale Paolini sfiderà Elena Rybakina. La tennista russa naturalizzata kazaka, numero 9 del mondo e terza favorita del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale la australiana Ajla Tomljanovic, 104 del ranking Wta, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-2 6-0. Domani Rybakina e Paolini si giocheranno non solo un posto nella finale del torneo di Ningbo ma soprattutto buone possibilità di ottenere il pass per Riad. Nella classifica “Race” live la tennista toscana è settima, seguita a ruota da Mirra Andreeva e proprio dalla kazaka. Se domani l’azzurra dovesse vincere strapperebbe aritmeticamente il biglietto per il “Master” di fine anno. “E’ stata una delle partite più dure che abbia mai giocato. Lei è una giocatrice straordinaria e forse oggi meritava di vincere. Sono contenta di esser riuscita a restare in partita e a combattere ogni punto, dopo un brutto avvio. Ho cambiato qualche cosa ed è andata bene. Mi sono sentita sempre meglio, via via, nel corso del match”, ha detta Paolini al termine del match odierno, durato circa 3 ore e mezza.
