Motori Sport

Formula Uno: Verstappen in pole nella sprint, davanti a Norris e Piastri

Di

Ott 18, 2025

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen partirà davanti a tutti nella sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Austin. Nella terza e ultima manche delle qualifiche, l’olandese quattro volte campione del mondo ferma con la sua Red Bull il cronometro a 1’32″143, precedendo le McLaren di Lando Norris (+0″071) e Oscar Piastri (+0″380). Super prestazione per Nico Hulkenberg, che porta la Kick Sauber in seconda fila col quarto tempo, a 0″502 da Verstappen, mentre sono indietro le Ferrari. Lewis Hamilton, infatti, chiude a 0″892 e partirà ottavo, mentre Charles Leclerc è decimo a 0″961. In mezzo la Williams di Alexander Albon, fanno meglio delle due Rosse George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Sport

Tennis: Paolini in semifinale a Ningbo, sfida alla Rybakina

Ott 17, 2025
Motori Sport

MotoGP: in Australia Bezzecchi vola nel venerdì di Practice

Ott 17, 2025
Politica Sport Video

Milano-Cortina, il sindaco Sala: “La cerimonia di apertura sarà ricordata”

Ott 16, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Due pusher in manette nel Milanese, sequestrati 200 kg di hashish

Ott 18, 2025
Attualità Alessandrina Economia Salute & Scienza

Regione Piemonte, nasce l’iniziativa ‘Cibo sano, cura vicina: il km zero in corsia’

Ott 18, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Roma: 2 denunciati per scommesse illegali, sanzioni per 500.000 euro

Ott 18, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Cucina

Indagine Coldiretti: 8 italiani su 10 chiedono cibo sano nelle scuole

Ott 18, 2025 Raimondo Bovone