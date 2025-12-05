Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi

Quartiere Cristo: nel fine settimana torna ‘Natale che vale’, con zampognari e magìe natalizie

DiRaimondo Bovone

Dic 5, 2025 , , ,

Torna anche quest’anno il NATALE CHE VALE, evento promosso dall’Associazione Commercianti del Quartiere Cristo con la Citta’ di Alessandria, l’associazione Alessandria Sud, la Fondazione CRAL e diverse associazioni del Quartiere.
SABATO 6 DICEMBREDalle 15 alle 18 esibizione itinerante de “Gli Zampognari di Vottignasco”
presso i negozi di Corso Acqui, per diffondere l’atmosfera natalizia con le loro tradizionali melodie.      DOMENICA 7 e LUNEDI’ 8 DICEMBRE – ‘MAGIE DI NATALE’ con musiche, mercatini e sapori invernali, evento all’aperto nel giardino del locale Lostecco.
Presenti nelle 2 giornate i MERCATINI di NATALE, oltre 10 stand di hobbisti e artigiani che proporranno idee per i regali di Natale.
Nella Casa di Babbo Natale i bimbi potranno fare foto ed imbucare le loro letterine.
Le proposte culinarie de Lostecco: cibo caldo, dalla polenta al vin brule’, dalla pasta e fagioli alla carne alla brace.

LE PAROLE – Il presidente dei commercianti ENZO CIRIMELE illustra il ricco programma: “Anche quest’anno abbiamo pensato ad un Natale Itinerante rivolto a tutti: bambini, famiglie ed anziani. Oltre a questo calendario, diverse saranno le iniziative proposte dalle varie associazioni del territorio”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Alessandria: continuano i lanci di droga e telefonini da fuori

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi Spettacoli

‘Viva il Natale e chi lo sa ballare!’ domenica 7 dicembre un concerto itinerante ad Alessandria

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: altra trasferta difficile per Acrobatica, domani contro Villa Cortese Milano

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Umanizzare la cura oncologica atto di civiltà, a Lecce nasce il Manifesto Lilt

Dic 5, 2025
IN EVIDENZA

Enpaf, Pace “Costruire un percorso di riforma condiviso e responsabile”

Dic 5, 2025
IN EVIDENZA

Ponte sullo Stretto, Pecoraro Scanio “Basta sprechi, Governo ritiri il progetto”

Dic 5, 2025
IN EVIDENZA

La Salute Vien Mangiando – Non solo latte per la giusta dose di calcio

Dic 5, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x