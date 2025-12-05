Quartiere Cristo: nel fine settimana torna ‘Natale che vale’, con zampognari e magìe natalizie

Torna anche quest’anno il NATALE CHE VALE, evento promosso dall’Associazione Commercianti del Quartiere Cristo con la Citta’ di Alessandria, l’associazione Alessandria Sud, la Fondazione CRAL e diverse associazioni del Quartiere.

SABATO 6 DICEMBRE – Dalle 15 alle 18 esibizione itinerante de “Gli Zampognari di Vottignasco”

presso i negozi di Corso Acqui, per diffondere l’atmosfera natalizia con le loro tradizionali melodie. DOMENICA 7 e LUNEDI’ 8 DICEMBRE – ‘MAGIE DI NATALE’ con musiche, mercatini e sapori invernali, evento all’aperto nel giardino del locale Lostecco.

Presenti nelle 2 giornate i MERCATINI di NATALE, oltre 10 stand di hobbisti e artigiani che proporranno idee per i regali di Natale.

Nella Casa di Babbo Natale i bimbi potranno fare foto ed imbucare le loro letterine.

Le proposte culinarie de Lostecco: cibo caldo, dalla polenta al vin brule’, dalla pasta e fagioli alla carne alla brace.

LE PAROLE – Il presidente dei commercianti ENZO CIRIMELE illustra il ricco programma: “Anche quest’anno abbiamo pensato ad un Natale Itinerante rivolto a tutti: bambini, famiglie ed anziani. Oltre a questo calendario, diverse saranno le iniziative proposte dalle varie associazioni del territorio”.