Ponte dell’Immacolata, 14 milioni di italiani in viaggio





ROMA (ITALPRESS) – Il ponte dell’Immacolata si conferma l’anticamera delle vacanze natalizie, con 14 milioni di italiani pronti a mettersi in viaggio. Le destinazioni più richieste restano le città d’arte e le località immerse nella natura, mentre per il soggiorno prevalgono l’albergo e il villaggio turistico, soluzioni considerate ideali per trascorrere qualche giorno in pieno relax. La permanenza media sarà di poco superiore ai quattro giorni. Secondo l’indagine realizzata per Federalberghi da Tecnè, la maggior parte dei viaggiatori sceglierà di rimanere in Italia, attratta dal patrimonio artistico e museale del Paese. Chi si spingerà oltreconfine punterà invece alle grandi capitali europee e intercontinentali. La spesa media prevista si aggira sui seicento euro a persona, generando un volume economico stimato in oltre otto miliardi di euro. Cresce anche l’interesse per i mercatini natalizi, diventati tappe irrinunciabili per chi desidera immergersi nell’atmosfera delle feste e riscoprire tradizioni locali ormai consolidate.

Durante questi giorni, le attività principali consisteranno in passeggiate, visita a musei o mostre e a monumenti o aree archeologiche. Nel 46% dei casi gli intervistati dichiarano di aver rinunciato alla vacanza per motivi economici.

sat/gtr