Italia, occupazione a livelli record





ROMA (ITALPRESS) – L’occupazione in Italia continua a crescere. Il tasso registrato a ottobre è al 62,7%, un livello che l’Italia non aveva mai toccato da quando esistono le rilevazioni Istat, iniziate a gennaio del 2004. Gli occupati superano i 24 milioni con un aumento rispetto al mese precedente. La crescita riguarda lavoratori dipendenti e autonomi di quasi tutte le fasce d’età, mentre si nota una lieve flessione tra i 25 e i 34 anni. Nel dettaglio, i dipendenti permanenti superano i 16 milioni, mentre quelli a a termine sono poco più di 2 milioni e mezzo. Risulta in aumento anche il lavoro stabile, mentre i contratti temporanei mostrano una riduzione. Parallelamente alla crescita dell’occupazione si registra un calo delle persone in cerca di lavoro. La platea degli inattivi tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile, con dinamiche differenti tra giovani e adulti. Con la crescita dell’occupazione si assiste anche a un calo della disoccupazione che a ottobre, su base mensile, è scesa al 6%, segnando cioè -0,2% rispetto a settembre.

sat/azn