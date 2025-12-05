IN EVIDENZA Sport Video

Milano-Cortina 2026, il presidente CONI Buonfiglio: “Tregua olimpica risultato incredibile”

Dic 5, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Tregua olimpica olimpica per Milano Cortina? L’abbiamo portata avanti, l’abbiamo firmata a Olimpia e l’abbiamo portata all’Onu e credo sia stato un risultato incredibile, con voto favorevole di tanti Paesi, l’ha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c’è qualcos’altro, ma siamo stati portatori di un’armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato”. Queste le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine dell’accensione del braciere olimpico. mec/ari/mca3

